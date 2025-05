¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬¿À¸Í¤Ëµ¢´Ô¡ª ¥Ð¥ë¥µvs¥ì¥¢¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¤¬5v5¤Ç¼Â¸½¡Ä5·î24Æü¡¢25Æü¤Ë³«ºÅ

かつて ヴィッセル神戸 でもプレーした元スペイン代表MFアンドレス・ イニエスタ が、神戸に舞い戻ってくることが決定した。2024年12月には、東京・味の素スタジアムで開催された「エル・ クラシコ in 東京」で FCバルセロナ とレアル・マドリーのレジェンドが対戦。多くのファンがスタジアムで沸いた中、敗れたマドリーが再戦を望み、 イニエスタ が応じることとなった。舞台は神戸にある「GLION ARENA KOBE(ジーライオンアリーナ神戸)」。今年4月4日に開場したばかりの新アリーナで「 クラシコ ・レジェンズ THE REMATCH 5 vs 5」が開催される。

◆チケット情報

5月24日(土)・25日(日)の2日間に分かれて行われる今回のイベントは、DAY1(24日)ではミート&グリート(選手との交流会)、TEQBALL(テックボール)トーナメント、トークショーなどが開催。DAY2(25日)には「 クラシコ ・レジェンズ THE REMATCH 5 vs 5」が14時から行われ、 FCバルセロナ レジェンズ vs レアル・マドリー レジェンズが対戦する。現時点では、バルセロナのレジェンドとして イニエスタ の他、ロマーリオ、ハビエル・サビオラが参加予定。マドリーは、ペペ、エメルソン、ファビオ・コエントランの参加が予定されている。今後も参加レジェンドに関しては、追加情報が発表されるという。10日(土)の10時からチケットも販売開始。試合チケットの最高額は「BENCH SIDE」で12万円。また、ミート&グリート+特別プログラム付きパックでは、全4テーブルの選手と交流可(全8選手)/グータッチ・記念撮影(2選手と)・サイン1点ずつ/TEQBALLトーナメント&スペシャルトークショー(カテゴリーA自由席)付きの「PLATINUM PACK」が12万円で販売される。『EL CLASICOレジェンズ 5vs5 in 神戸』では、試合の観戦に加え、選手と直接交流できるミート&グリートや、特別プログラムに参加できる各種チケットを販売いたします。【1】ミート&グリート+特別プログラム付きパック(5月24日(土)10時開始)・PLATINUM PACK:\120,000全4テーブルの選手と交流可(全8選手)/グータッチ・記念撮影(2選手と)・サイン1点ずつ/TEQBALLトーナメント&スペシャルトークショー(カテゴリーA自由席)付き・GOLD PACK:\50,000希望テーブルを1つ選択(先着順)/グータッチ・記念撮影・サイン/TEQBALL+トークショー(カテゴリーA自由席)付き・SILVER PACK:\35,000当日抽選でテーブル1つが割り当て/グータッチ・記念撮影・サイン/TEQBALL+トークショー(カテゴリーA自由席)付き・BRONZE PACK:\15,000STARSテーブル(当日発表の選手)との交流/グータッチ・記念撮影・サイン/TEQBALL+トークショー(カテゴリーB自由席)付き※撮影はスタッフがお客様のスマートフォンを使用して行います。カメラ等の持ち込みはご遠慮ください。※選手の参加組み合わせ・内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※ミート&グリートチケットをご購入されたお客様は受付時間を超えての入場はできません。時間に余裕を持ってお越しください。※開始時間の変更がある際は、公式よりアナウンス・及び対象者全員にメール配信にてご案内致します。【2】TEQBALLトーナメント+スペシャルトークショー参加券(観覧のみ)・TEQBALL & TALK SHOW参加券:\7,500※選手の都合等やむを得ない事情により、内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※タイムテーブルにつきましては近日中に公開します。【3】試合観戦チケット(5月25日開催)14:00キックオフ予定・ベンチサイド:\120,000(指定席)・ピッチサイド:\80,000 (指定席)・VIPシート:\50,000(指定席)・コートサイド:\32,000 (指定席)・カテゴリー1:\24,000(指定席)・カテゴリー2:\14,000(自由席)・カテゴリー3;\9,000(自由席)※全席数には限りがございます。予定枚数に達し次第、販売終了となります。※演出・選手動線により、ピッチ全体が一部見えづらい場合がございます。予めご了承ください。