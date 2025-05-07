¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬¿À¸Í¤Ëµ¢´Ô¡ª ¥Ð¥ë¥µvs¥ì¥¢¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¤¬5v5¤Ç¼Â¸½¡Ä5·î24Æü¡¢25Æü¤Ë³«ºÅ
¤«¤Ä¤Æ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬¡¢¿À¸Í¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³ in Åìµþ¡×¤ÇFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÂÐÀï¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÊ¨¤¤¤¿Ãæ¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬ºÆÀï¤òË¾¤ß¡¢¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬±þ¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¿À¸Í¤Ë¤¢¤ë¡ÖGLION ARENA KOBE(¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í)¡×¡£º£Ç¯4·î4Æü¤Ë³«¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¥¯¥é¥·¥³¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥º THE REMATCH 5 vs 5¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢DAY1(24Æü)¤Ç¤Ï¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡ÊÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®²ñ¡Ë¡¢TEQBALL¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¡£DAY2(25Æü)¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥·¥³¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥º THE REMATCH 5 vs 5¡×¤¬14»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê ¥ì¥¸¥§¥ó¥º vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ ¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ÎÂ¾¡¢¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥µ¥Ó¥ª¥é¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ú¥Ú¡¢¥¨¥á¥ë¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥³¥¨¥ó¥È¥é¥ó¤Î»²²Ã¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â»²²Ã¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
10Æü(ÅÚ)¤Î10»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä³«»Ï¡£»î¹ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¡ÖBENCH SIDE¡×¤Ç12Ëü±ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡ÜÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥àÉÕ¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Á´4¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¸òÎ®²Ä¡ÊÁ´8Áª¼ê¡Ë¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡Ê2Áª¼ê¤È¡Ë¡¦¥µ¥¤¥ó1ÅÀ¤º¤Ä¡¿TEQBALL¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤¤Î¡ÖPLATINUM PACK¡×¤¬12Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØEL CLASICO¥ì¥¸¥§¥ó¥º 5vs5 in ¿À¸Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤Î´ÑÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤ä¡¢ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡ÜÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥àÉÕ¤¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê5·î24Æü(ÅÚ)10»þ³«»Ï¡Ë
¡¦PLATINUM PACK¡§\120,000
Á´4¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¸òÎ®²Ä¡ÊÁ´8Áª¼ê¡Ë¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡Ê2Áª¼ê¤È¡Ë¡¦¥µ¥¤¥ó1ÅÀ¤º¤Ä¡¿TEQBALL¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤
¡¦GOLD PACK¡§\50,000
´õË¾¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò1¤ÄÁªÂò¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡¦¥µ¥¤¥ó¡¿TEQBALL¡Ü¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤
¡¦SILVER PACK¡§\35,000
ÅöÆüÃêÁª¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë1¤Ä¤¬³ä¤êÅö¤Æ¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡¦¥µ¥¤¥ó¡¿TEQBALL¡Ü¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤
¡¦BRONZE PACK¡§\15,000
STARS¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡ÊÅöÆüÈ¯É½¤ÎÁª¼ê¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡¦¥µ¥¤¥ó¡¿TEQBALL¡Ü¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼B¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤
¢¨»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥éÅù¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Áª¼ê¤Î»²²ÃÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¦ÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¼õÉÕ»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«»Ï»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ï¡¢¸ø¼°¤è¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¦µÚ¤ÓÂÐ¾Ý¼ÔÁ´°÷¤Ë¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡ÛTEQBALL¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼»²²Ã·ô¡Ê´ÑÍ÷¤Î¤ß¡Ë
¡¦TEQBALL & TALK SHOW»²²Ã·ô¡§\7,500
¢¨Áª¼ê¤ÎÅÔ¹çÅù¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û»î¹ç´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê5·î25Æü³«ºÅ¡Ë14:00¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê
¡¦¥Ù¥ó¥Á¥µ¥¤¥É¡§\120,000¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¡§\80,000 ¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦VIP¥·¡¼¥È¡§\50,000¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦¥³¡¼¥È¥µ¥¤¥É¡§\32,000 ¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡§\24,000¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼2¡§\14,000¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë
¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼3¡¨\9,000¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±é½Ð¡¦Áª¼êÆ°Àþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤¬°ìÉô¸«¤¨¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³ in Åìµþ¡×¤ÇFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÂÐÀï¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÊ¨¤¤¤¿Ãæ¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬ºÆÀï¤òË¾¤ß¡¢¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬±þ¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¿À¸Í¤Ë¤¢¤ë¡ÖGLION ARENA KOBE(¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í)¡×¡£º£Ç¯4·î4Æü¤Ë³«¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¥¯¥é¥·¥³¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥º THE REMATCH 5 vs 5¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ÎÂ¾¡¢¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥µ¥Ó¥ª¥é¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ú¥Ú¡¢¥¨¥á¥ë¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥³¥¨¥ó¥È¥é¥ó¤Î»²²Ã¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â»²²Ã¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
10Æü(ÅÚ)¤Î10»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä³«»Ï¡£»î¹ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¡ÖBENCH SIDE¡×¤Ç12Ëü±ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡ÜÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥àÉÕ¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Á´4¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¸òÎ®²Ä¡ÊÁ´8Áª¼ê¡Ë¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡Ê2Áª¼ê¤È¡Ë¡¦¥µ¥¤¥ó1ÅÀ¤º¤Ä¡¿TEQBALL¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤¤Î¡ÖPLATINUM PACK¡×¤¬12Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ØEL CLASICO¥ì¥¸¥§¥ó¥º 5vs5 in ¿À¸Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤Î´ÑÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤ä¡¢ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡ÜÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥àÉÕ¤¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê5·î24Æü(ÅÚ)10»þ³«»Ï¡Ë
¡¦PLATINUM PACK¡§\120,000
Á´4¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¸òÎ®²Ä¡ÊÁ´8Áª¼ê¡Ë¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡Ê2Áª¼ê¤È¡Ë¡¦¥µ¥¤¥ó1ÅÀ¤º¤Ä¡¿TEQBALL¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤
¡¦GOLD PACK¡§\50,000
´õË¾¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò1¤ÄÁªÂò¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡¦¥µ¥¤¥ó¡¿TEQBALL¡Ü¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤
¡¦SILVER PACK¡§\35,000
ÅöÆüÃêÁª¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë1¤Ä¤¬³ä¤êÅö¤Æ¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡¦¥µ¥¤¥ó¡¿TEQBALL¡Ü¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤
¡¦BRONZE PACK¡§\15,000
STARS¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡ÊÅöÆüÈ¯É½¤ÎÁª¼ê¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¡¿¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¦µÇ°»£±Æ¡¦¥µ¥¤¥ó¡¿TEQBALL¡Ü¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼B¼«Í³ÀÊ¡ËÉÕ¤
¢¨»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥éÅù¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Áª¼ê¤Î»²²ÃÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¦ÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¼õÉÕ»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«»Ï»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ï¡¢¸ø¼°¤è¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¦µÚ¤ÓÂÐ¾Ý¼ÔÁ´°÷¤Ë¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡ÛTEQBALL¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼»²²Ã·ô¡Ê´ÑÍ÷¤Î¤ß¡Ë
¡¦TEQBALL & TALK SHOW»²²Ã·ô¡§\7,500
¢¨Áª¼ê¤ÎÅÔ¹çÅù¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û»î¹ç´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê5·î25Æü³«ºÅ¡Ë14:00¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê
¡¦¥Ù¥ó¥Á¥µ¥¤¥É¡§\120,000¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¡§\80,000 ¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦VIP¥·¡¼¥È¡§\50,000¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦¥³¡¼¥È¥µ¥¤¥É¡§\32,000 ¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡§\24,000¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼2¡§\14,000¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë
¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼3¡¨\9,000¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±é½Ð¡¦Áª¼êÆ°Àþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤¬°ìÉô¸«¤¨¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£