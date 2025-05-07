KDDI¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤Ç¿·¥×¥é¥ó¡¡ºÇÂç330±ßÃÍ¾å¤²¤â¸øÉ½
¡¡KDDI¤Ï7Æü¡¢¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Öau¥Ð¥ê¥å¡¼¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò6·î3Æü¤Ë»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¡¢ÊÆ´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±ÒÀ±¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤¬Ä¾ÀÜÄÌ¿®¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·÷³°¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£º®»¨»þ¤Ç¤âÄÌ¿®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÉÕ¤±·î³Û8008±ß¤È¤·¤¿¡£´ûÂ¸¥×¥é¥ó¤ò8·î1Æü¤Ë110¡Á330±ßÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥×¥é¥ó¤Ï¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖPonta¡Ê¥Ý¥ó¥¿¡Ë¡×¤Î´Ô¸µÎ¨¤â¾å¤²¤ë¡£330±ßÃÍ¾å¤²¤¹¤ë´ûÂ¸¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢±ÒÀ±¤È¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡¡Äã²Á³ÊÂÓ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUQ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ç¤â¿·¥×¥é¥ó¤ò6·î3Æü¤Ë»Ï¤á¤ë¡£