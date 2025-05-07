Å·¹Ä¤´°ì²È6·î²ÆìË¬Ìä °¦»Ò¤µ¤Þ½é¤Î²Æì¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎîÌÜÅª
¡¡Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬6·î4¡Á5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½ªÀï80Ç¯¤Î°ÖÎî¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢Ä¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î²ÆìË¬Ìä¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ½é¤Î²ÆìË¬Ìä Éü¶½Ãæ¤Î¼óÎ¤¾ë¤â»ë»¡Í½Äê
¡¡Àï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎî¤È¤·¤ÆÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï4·î¤Ë¡¢ÀïÁèËö´ü¤Î·ãÀïÃÏ¤À¤Ã¤¿Î²²«Åç¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢6·î4Æü¸áÁ°¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÆÃÊÌµ¡¤Ç²Æì¸©¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¹ñÌ±Ê¸²½º×¤Î³«²ñ¼°¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¤Î²ÆìË¬Ìä¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆáÇÆ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¸å¡¢¤´°ì²È¤Ï¡¢ÆîÉô¤Î»åËþ»Ô¤òË¬¤ì¡¢¹ñÎ©²ÆìÀïË×¼ÔÊè±ñ¤Ç¶¡²Ö¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÁÃ¡×¤äÊ¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´Û¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£5Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆáÇÆ»Ô¤ÎÂÐÇÏ´ÝµÇ°´Û¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Àï»þÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀø¿å´Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·âÄÀ¤µ¤ì¤¿³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢11Ç¯Á°¤Ë¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´°ì²È¤Ï½é¤á¤Æ»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸á¸å¤Ë¤Ï6Ç¯Á°¤Ë²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¤·¡¢½¤Éü¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼óÎ¤¾ëÀµÅÂ¤ò»ë»¡¤·¡¢Ìë¤Ë¹Äµï¤ËÌá¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë