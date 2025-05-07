µÙ¶ÈÁõ¤¤ÊÝ¸±¶âº¾¼è¤«¡¡´ôÉì¤ÎÃË¤é2¿ÍÂáÊá
¡¡»Å»ö¤ÇÉé½ý¤·µÙ¶È¤·¤¿¤Èµ¶¤ê¡¢µÙ¶ÈÊä½þ¤Ê¤ÉÌó251Ëü±ß¤òÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï7Æü¡¢º¾µ½¤ÈÍ°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤¡¦Æ±¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤Ç¸µÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¼Ò°÷¤ÎÌµ¿¦µÈÅÄ¾°»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¡á´ôÉì»Ô¾åÅÚµï¡á¤È¡¢¼«±Ä¶ÈÄÔÎÓ¹À»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¡áÂçºåÉÜºåÆî»Ô¸÷ÍÛÂæ4ÃúÌÜ¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë½ñÎà¤òºîÀ®¡¢Äó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÔÎÓÍÆµ¿¼Ô¤¬µÙ¶È¤·¤¿¼Ò°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢¶ÈÌ³ºÒ³²¤ÇÉé½ý¤·µÙ¶È¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æ¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤òµ¶Â¤¤·¡¢2021Ç¯6·î¤ËµÙ¶ÈÊä½þ¤Ê¤ÉÌó251Ëü±ß¤òÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£