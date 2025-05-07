ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÎ©ÇÉ¤À¤Ê¡×¡È¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¡É¤Ç²ÃÆþ¤Îtimelesz¼ÄÄÍÂçµ±¤ÎÀ®Ä¹¤ËÓ¹¤ë
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ä¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÈë¤á¤¿Ì¥ÎÏ¤ä¶¯¤µ¤ËÇ÷¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡×¡ÊËè½µÆüÍË 11:30¡Á11:55¡Ë¡£
4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ötimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê¤Æ¤é¤Ë¤·¡¦¤¿¤¯¤È¡Ë¤µ¤ó¡¢¸¶²Å¹§¡Ê¤Ï¤é¡¦¤è¤·¤¿¤«¡Ë¤µ¤ó¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤¡Ë¤µ¤ó¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê¤¤¤Î¤Þ¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤È¡Ë¤µ¤ó¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê¤·¤Î¤Å¤«¡¦¤¿¤¤¤¡Ë¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Õ¤¦¤Þ¡Ë¤µ¤ó¡¢º´Æ£¾¡Íø¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤ê¡Ë¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê¤Þ¤Ä¤·¤Þ¡¦¤½¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÈÃç´Ö¡É¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¡Ë½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤¬¡Ö´Ú¹ñ·Ï¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤òÁ´Éô½Ð¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥ë¡¼¥ë¤ä¥»¥ª¥ê¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ë¡Ø°ìÃ¶¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿±þ¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÎ©ÇÉ¤À¤Ê¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡ÈËÍ¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢È±¤Ï¥É¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ìÆ±Çú¾Ð¡£
¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¤âÂæËÜ¤òÄ¾Á°¤Þ¤Ç°ìÈÖ¤Þ¤¸¤á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤¨Êý¤È¤«¡¢¥È¡¼¥¯¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¼¤«¤é¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÎý½¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£
¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÀèÇÚ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¼ýÏ¿¤È¤«¤âËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤É¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤«½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡Ê½àÈ÷¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤òËº¤ì¤Æ¡ËÁ´ÉôÈô¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î1¶Ê¡×¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À»×¤¤½Ð¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË11:30¡Á11:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ
4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ötimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê¤Æ¤é¤Ë¤·¡¦¤¿¤¯¤È¡Ë¤µ¤ó¡¢¸¶²Å¹§¡Ê¤Ï¤é¡¦¤è¤·¤¿¤«¡Ë¤µ¤ó¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤¡Ë¤µ¤ó¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê¤¤¤Î¤Þ¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤È¡Ë¤µ¤ó¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê¤·¤Î¤Å¤«¡¦¤¿¤¤¤¡Ë¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤¬¡Ö´Ú¹ñ·Ï¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤òÁ´Éô½Ð¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥ë¡¼¥ë¤ä¥»¥ª¥ê¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ë¡Ø°ìÃ¶¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿±þ¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÎ©ÇÉ¤À¤Ê¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡ÈËÍ¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢È±¤Ï¥É¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ìÆ±Çú¾Ð¡£
¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¤âÂæËÜ¤òÄ¾Á°¤Þ¤Ç°ìÈÖ¤Þ¤¸¤á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤¨Êý¤È¤«¡¢¥È¡¼¥¯¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¼¤«¤é¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÎý½¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£
¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÀèÇÚ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¼ýÏ¿¤È¤«¤âËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤É¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤«½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡Ê½àÈ÷¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤òËº¤ì¤Æ¡ËÁ´ÉôÈô¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î1¶Ê¡×¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À»×¤¤½Ð¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË11:30¡Á11:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/flow/