µþÅÔ±§¼£¤ÎÄÔÍø3Å¹ÊÞ¤Ë¡ÖÇòÅíÀùÃã¡×¤Ê¤É²Æµ¨¸ÂÄê3¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì
µþÅÔ±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ¡¦ÄÔÍø(TSUJIRI)¤Ï5·î1Æü¡Á9·î30Æü¡¢ÄÔÍø µþÅÔµÀ±àÅ¹¡¢µþÅÔ¥¿¥ï¡¼¥µ¥ó¥ÉÅ¹¡¢¥¢¥ë¥Ç¿·ÂçºåÅ¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ²Æµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
(¼Ì¿¿º¸¤«¤é)¡ÖËõÃã¤æ¤º¥½¡¼¥À¡×¡¢¡ÖÇòÅíÀùÃã¡×¡¢¡ÖÄÔÍø¥½¥Õ¥È ²Æ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×
¡ÖÄÔÍø¥½¥Õ¥È ²Æ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È756±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó770±ß)¤Ï¡¢¸·Áª¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ËõÃã¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¡¢Î³¤¢¤ó¡¢Çò¶Ì¤òÅº¤¨¤¿¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡£
¡ÖÇòÅíÀùÃã¡×¤Ï¡¢¿å½Ð¤·¤ÎÀùÃã¤Ë¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿Åí¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¤âÅí¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£S¥µ¥¤¥º(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È540±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó550±ß)¤ÈL¥µ¥¤¥º(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È594±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó605±ß)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËõÃã¤æ¤º¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢±§¼£ËõÃã¤È¥Ô¡¼¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤æ¤ºÌª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢¥½¡¼¥À¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËõÃã¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤æ¤ºÌª¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸«¤¿ÌÜ¤âÆÃÄ§¡£
(¼Ì¿¿º¸¤«¤é)¡ÖËõÃã¤æ¤º¥½¡¼¥À¡×¡¢¡ÖÇòÅíÀùÃã¡×¡¢¡ÖÄÔÍø¥½¥Õ¥È ²Æ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×
¡ÖÄÔÍø¥½¥Õ¥È ²Æ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È756±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó770±ß)¤Ï¡¢¸·Áª¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ËõÃã¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¡¢Î³¤¢¤ó¡¢Çò¶Ì¤òÅº¤¨¤¿¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡£
¡ÖËõÃã¤æ¤º¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢±§¼£ËõÃã¤È¥Ô¡¼¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤æ¤ºÌª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢¥½¡¼¥À¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËõÃã¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤æ¤ºÌª¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸«¤¿ÌÜ¤âÆÃÄ§¡£