講談社は、マンガ雑誌「月刊少年マガジン」2025年6月号を5月7日に発売した。価格は700円。デジタル版も同時発売されている。

創刊50周年記念の6号となる今号では、表紙に川原正敏氏の「修羅の刻」が登場。巻頭カラーとしてTVアニメ放送を控えた「フェルマーの料理」が月刊連載を開始する。また、月マガ50周年記念 豪華読切企画として、前川たけし氏の「鉄拳チンミ誕生秘話」が掲載される。

センターカラーには、原作・川原正敏氏、漫画・甲斐とうしとう氏の「修羅の紋」と、原作・城平京氏、漫画・片瀬茶柴氏の「虚構推理」が登場。さらに、周年記念号として原作・上村純子氏、著・ぼーかん氏の「いけない!ルナ先生R」が特別出張掲載される。

