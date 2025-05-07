¡ÚÂ®Êó¡Û64ºÐ¤ÎÃË¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×Ê¡²¬¸©Ï¢»öÌ³½ê¤Î¥¬¥é¥¹Èâ¤ËÀÖ¤¤¥¹¥×¥ìー¤òÊ®Ì¸¤·¤¿µ¿¤¤¡¡¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÀéÂå¤Î¼«Ì±ÅÞÊ¡²¬¸©Ï¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö´ïÊªÂ»²õ¤Ç¡¢±ØÊý¸þ¤ËÄÉÀ×Ãæ¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ï¢¤Î»öÌ³½ê1³¬¤Î¥¬¥é¥¹Èâ¤ËÀÖ¤¤¥¹¥×¥ìー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¿á¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤ÇÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤ÎÌµ¿¦¡¢ÂçÀÐµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê64¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£