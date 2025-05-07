¾åÊýÍî¸ì¤Î·Ë¶å¥Î°ì¤¬²¤½£¤ÇÍî¸ì²ñ³«ºÅ¥×¥é¥ó¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¿¿¤ÃÇò¡¡¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤éDM¤Ç¡×PR
¾åÊýÍî¸ì¤Î·Ë¶å¥Î°ì¡Ê¤«¤Ä¤é¡¦¤¯¤Î¤¤¤Á¡á29¡Ë¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¹¹ÔÀè¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤êÍî¸ì²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö8·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¢¤¿¤ê¤ò¤Õ¤é¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¤ä¤¬¡¡¤É¤Ã¤«¤ÇÍî¸ì¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¢¤ª¤â¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¹Ô¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Î¤Ç¡¡¤Ê¤ó¤«¤ª¤â¤í¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¡¤Ç¤¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éDM¤Ç¤ª¶µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢X¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¶å¥Î°ì¤ÏÂçºåÉÜËÃæ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢2016Ç¯¡ÊÊ¿28¡Ë3·î¡¢·Ë¶å¿ý¡Ê64¡Ë¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£Íî¸ì²È¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖÍî¸ì¥¦¥ë¥Õ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£6·î9¡¢17Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¦ÈË¾»Äâ¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£