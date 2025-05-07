¥¢Âç²ñ¤Ø½àÈ÷²ÃÂ®¡¢²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡¢³«Ëë¤Ø500Æü
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¶¦ºÅ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ï¡¢ÍèÇ¯9·î19Æü¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç7Æü¤Ç¤¢¤È500Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤è¤êÂ¿¤¤41¶¥µ»¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁí¹çÂç²ñ¤Ï¡¢Êª²Á¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ç³«ºÅ·ÐÈñ¤¬ÁýÂç¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢½¸¤á¤âÆñ¹Ò¡£Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ¤Ï4·î¤«¤é¿¦°÷¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2ÇÜÄ¶¤È¤Ê¤ëÌóÀé¿Í¤Ë¤·¤Æ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤Î·ü°Æ¤Ï¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¡£¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤È¹ç¤ï¤»¤¿·ÐÈñ¤ÏÅö½é·×²è¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë2Àé²¯±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¤Ï¡¢º£Ç¯1·îËö¤À¤Ã¤¿Äù¤áÀÚ¤ê¤ò4·îËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¡£°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©¤È¤·¤ÆÌÜ°Â¤È¤·¤¿2Ëü¿Í¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡ÖÂç²ñ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£