Å·¹ÄÇÕ¡¢º£Ç¯¤âNHK¡õ¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª¡Ä1²óÀï¤«¤é¤ÏÂçµÜvs°ñ¾ë¸©ÂåÉ½¤Ê¤É3»î¹çÃæ·Ñ

日本サッカー協会(JFA)は7日、5月24日に開幕する「天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会」について、NHKとスカパー!にて放送・配信することが決定したと発表した。プロ・アマチェアのチームが一堂に会し、日本一の座を決める天皇杯は今回が通算105回目の開催。今月24日(土)と25日(日)には1回戦が行われ、11月22日(土)に『国立競技場』で開催される決勝戦までの長きに渡る戦いが幕を開ける。

24日の開幕に先立ち、今大会の模様はNHKとスカパー!にて放送・配信されることが決定。都道府県代表とアマチュアシードの東洋大学のほか、RB大宮アルディージャ、FC今治、カターレ富山、水戸ホーリーホック、大分トリニータ、愛媛FCが参戦する1回戦については、「水戸vs神奈川県代表」、「大宮vs茨城県代表」、「富山vs千葉県代表」の3試合がスカパー!にて配信されることも発表されている。なお、NHKについてはJ1、J2チームが参戦する2回戦以降の放送が予定されている。放送スケジュールについては決定次第改めて発表される見通しだ。1回戦のテレビ放送・ライブ配信の予定については以下の通り。▼5月24日(土)◼︎水戸ホーリーホック vs 神奈川県代表放送時間:12:50〜(13:00キックオフ)放送・配信:スカパー!動画ストアSPOOX・スカパー!番組配信▼5月25日(日)◼︎カターレ富山 vs 千葉県代表放送時間:12:50〜(13:00キックオフ)放送・配信:スカパー!動画ストアSPOOX・スカパー!番組配信◼︎RB大宮アルディージャ vs 茨城県代表放送時間:13:50〜(14:00キックオフ)放送・配信:スカパー!動画ストアSPOOX・スカパー!番組配信