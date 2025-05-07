¡Ú¤ª¤«¤é¤Ç¥Á¥Â¥ß⁉¡Û¡ØÆÚ¤¸¤ã¤¬¤Ë¤é¥Á¥Â¥ß¡Ù¤¬ÄãÅü¼Á¡¦Äã¥«¥í¤Ê¤Î¤Ë¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¡£
¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤ë¡Ò¤ª¤«¤é¡Ó¡£²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤Ï¥×¥é¥¹¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¥ª¥Õ¡£ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤«¤éÆþ¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤ë¡ØÆÚ¤¸¤ã¤¬¤Ë¤é¥Á¥Â¥ß¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤â¤Á¤â¤Á¡õ¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÂçËþÂ¤Î°ìËç¤Ë¡£
¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤ª¤«¤é¡Ä¡Ä50g
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä50g
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1¸Ä¡ÊÌó70g¡Ë
¤Ë¤é¡Ä¡Ä1/3Â«¡ÊÌó30g¡Ë
Íñ¡Ä¡Ä1¸Ä
¡Ò¤¿¤ì¡Ó
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥é¡¼Ìý¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
±ö¡¡
¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¾®ÇþÊ´¡¡
ÊÒ·ªÊ´¡¡
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡
¤´¤ÞÌý
¡Ê1¡Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤é¤ÏÄ¹¤µ3cm¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
POINT
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÂÀ¤¤¤È²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÙ¤¯ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ð¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤¿¤Í¤òºî¤ë
¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñ¤òÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸2¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢¿åÂç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤Ë¤é¡¢ÆÚÆù¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò²Ã¤¨¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¾Æ¤¤¤Æ»Å¾å¤²¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê2¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ´Ý¤¯¹¤²¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ3Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£ÊÌ¤Î´ï¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤¿¤ì¤òÅº¤¨¤ë¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¾Æ¤±¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¡ª
¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢±ÉÍÜ¤âËþÅÀ¡£¤ª¤«¤éÆþ¤ê¤Î°ìËç¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤´¤Ï¤ó¤ò¤É¤¦¤¾¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤«¤éÆþ¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤ë¡ØÆÚ¤¸¤ã¤¬¤Ë¤é¥Á¥Â¥ß¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤â¤Á¤â¤Á¡õ¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÂçËþÂ¤Î°ìËç¤Ë¡£
¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡ØÆÚ¤¸¤ã¤¬¤Ë¤é¥Á¥Â¥ß¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤ª¤«¤é¡Ä¡Ä50g
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä50g
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1¸Ä¡ÊÌó70g¡Ë
¤Ë¤é¡Ä¡Ä1/3Â«¡ÊÌó30g¡Ë
Íñ¡Ä¡Ä1¸Ä
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥é¡¼Ìý¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
±ö¡¡
¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¾®ÇþÊ´¡¡
ÊÒ·ªÊ´¡¡
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡
¤´¤ÞÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤é¤ÏÄ¹¤µ3cm¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
POINT
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÂÀ¤¤¤È²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÙ¤¯ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ð¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤¿¤Í¤òºî¤ë
¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñ¤òÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸2¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢¿åÂç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤Ë¤é¡¢ÆÚÆù¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò²Ã¤¨¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¾Æ¤¤¤Æ»Å¾å¤²¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê2¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ´Ý¤¯¹¤²¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ3Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£ÊÌ¤Î´ï¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤¿¤ì¤òÅº¤¨¤ë¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¾Æ¤±¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¡ª
¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢±ÉÍÜ¤âËþÅÀ¡£¤ª¤«¤éÆþ¤ê¤Î°ìËç¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤´¤Ï¤ó¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯4·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
ÄãÅü¼Á¡¦Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤é¤Çºî¤ë¡Ø´ðËÜ¤Î±¬¤Î²Ö¡Ù¤Îºî¤êÊý¡¿Ä¶¤·¤Ã¤È¤ê¤ÇÀäÉÊ¤Ç¤¹¡ª
´ÊÃ±¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦Åü¼Á¥ª¥Õ¡ª¼êºî¤ê¡Ø¤ª¤«¤é¥Ñ¥óÊ´¡Ù¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡Ú¥ì¥·¥Ô¤¢¤ê¡Û
´ØÏ¢µ»ö
ÄãÅü¼Á¡¦Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤é¤Çºî¤ë¡Ø´ðËÜ¤Î±¬¤Î²Ö¡Ù¤Îºî¤êÊý¡¿Ä¶¤·¤Ã¤È¤ê¤ÇÀäÉÊ¤Ç¤¹¡ª
´ÊÃ±¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦Åü¼Á¥ª¥Õ¡ª¼êºî¤ê¡Ø¤ª¤«¤é¥Ñ¥óÊ´¡Ù¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡Ú¥ì¥·¥Ô¤¢¤ê¡Û