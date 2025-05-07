¡ÚDeNA¡ÛÂç´Ó¿¸°ì¤¬1·³ÅÐÏ¿¡¡Á°²óÂÇÀÊ¤Ç¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Ë¼«ÂÇµå¤«¤éÃæ12Æü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¡º´¡¹ÌÚÀéÈ»¤òËõ¾Ã
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï7Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£DeNA¤ÏÂç´Ó¿¸°ìÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢º´¡¹ÌÚÀéÈ»Åê¼ê¤òÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤ÎÂç´ÓÁª¼ê¤Ïº£µ¨¡¢3»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï4·î24Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó97µå¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤â¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤µ¤é¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Âç´ÓÅê¼ê¤ÏÂÇ¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ËÅö¤¿¤ê¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤«¤±¡¢ºå¿À¤ÎÊá¼ê¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ºÃæ12Æü¤ÇÃæÆüÀï¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨½é¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¹¥Åê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ºòÇ¯DeNA¤Ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï4.50¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£