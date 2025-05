モデル・実業家のMALIA.さんが自身のインスタグラムで、次男・愛郁さんとお祝いしている光景を投稿しています。



【写真を見る】【MALIA.】次男・愛郁さんのNYデザインスクールでの上位課程合格と奨学金獲得をお祝い 亡父・山本KID徳郁さんを思い「心から幸せ」



MALIA.さんは「Congratilations」と描かれたお祝いのケーキをこちらに見せながら、2人の息子と笑顔で写真に収まっています。その投稿に合わせ「合格通知を受け取って、家族でお祝いのご飯に行きました。」とテキスト。「一番報告したかった相手」が「誰よりも誇りに思ってくれているはず。」「お空から号泣しているのが目に浮かびます笑」と想像していて、愛郁さんの父親であり、2018年に亡くなった格闘家の山本KID徳郁さんのことを語っているものと思われます。





MALIA.さんは「この喜びを家族みんなで分かち合えたこと」「心から幸せに思います。」と感慨深げに伝えています。





MALIA.さんは、この投稿の中に英文で、愛郁さんが16歳で起業を果たすために高校を中退したこと、インターナショナルスクールに移ったこと、起業を果たしたこと、そして米NYの「Parsons School of Design (The New School)」に進学したことを綴っています。このスクールは、マーク・ジェイコブス、トム・フォードやアレクサンダー・ウォンなど名だたるデザイナー達が卒業生として名を連ねる名門とのこと。今回のお祝いは、愛郁さんが進学して2年を経て、上位課程に合格し、しかも優秀者として奨学金を獲得したことによるものと知らせています。

【担当:芸能情報ステーション】