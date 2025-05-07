NY¶â¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤ò»ëÌî¤ËÇÈÆ°¤ÎÂç¤¤Ê¤â¤ß¹ç¤¤
Àè½µ¡Ê4·î28Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§NY¶â¤Ï¹âÃÍ·÷¤Ç¤ÎÇÈÍð¡¢¹ñÆâ²Á³ÊÆü¶ä¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¤¿±ß°Â¤¬²¼»Ù¤¨
Àè½µ¡Ê4·î28Æü½µ¡Ë¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊNY¶â¡Ë¤Ï°ú¤Â³¤ÃÍÆ°¤¤Î¹Ó¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë3,500¥É¥ëÄ¶¤«¤é3,300¥É¥ë³ä¤ì¤Þ¤Ç200¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°½µ¡Ê4·î21Æü½µ¡Ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢1½µ´Ö¤Î²Á³Ê¥ì¥ó¥¸¤ÎÃÍÉý¤Ï154¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5·î1Æü¤Ë¤Ï1Æü¤Ç100¥É¥ë¶á¤¤ÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ä´À°¶ÉÌÌÆþ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÅ¬ÅÙ¤ÊÈ¿È¯¤ò¸ò¤¨¤ëÁ°½µ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¾å²¼¤Î¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¯Êý¸þ´¶¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤¯Çä¤é¤ì¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿È¯¤ÎÃÍÉý¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¹âÃÍ·÷¤Ç¤ÎÇÈÆ°¤ÎÂç¤¤Ê¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâÏ¢µÙÃæ¤Î5·î1Æü¤ËµÞÍî
½µ½é¤á¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç3,300～3,350¥É¥ë¤Î¹âÃÍ¤â¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¾ì¤Ï¡¢5·î1Æü¤Ë°ì»þÁ°ÆüÈæ100¥É¥ëÄ¶¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²96.90¥É¥ë°Â¤Î3,222.20¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¡£²¿¤«ÆÃÊÌ¤ÊÇä¤ê¼ê³Ý¤«¤ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆµÞÍî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NY»þ´Ö³°¤Î¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤«¤é¤À¤é¤À¤é²¼¤²¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤²Éý¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
°ÛÎã¤ÎÆâÍÆ¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔÆ©ÌÀÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¤¬¶â¡Ê¥´ー¥ë¥É¡Ë¤ÎÇã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±ÊÆÃæ´Ö¤ÎÂÐÎ©·ã²½¤¬Á°½µ¤ÎNY¶â¤Î3,500¥É¥ëÄ¶¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
´ØÀÇ¸ò¾Ä¸«ÄÌ¤·¤Î¶¯¼å¤Ç¾å²¼¤Ë¿¶¤ì¤ëNY¶â
¤½¤ì¤À¤±¤ËÀè½µ¡Ê4·î28Æü½µ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÎ®¤·¤¿¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú´Ñ¸«ÄÌ¤·¤¬NY¶â¤ÎÇä¤ê¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËÀè½µ¤Ï¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤¬¹ñÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¯¸¢¤¬¤¹¤Ç¤Ë1¥ö¹ñ¤ÈËÇ°×¶¨Äê¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤â¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¡×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
NY¶âµÞÍî¤Î5·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥»¥Ã¥ÈÊÆ¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ¡ÊNEC¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤¬¶¨µÄ¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¡Ê1Æü¡Ë¤Î¤¦¤Á¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤«¤é¤à²áÅÙ¤ÎÈá´ÑÏÀ¤Ï¸åÂà¤·¡¢¹¥¶ÈÀÓ´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÇã¤ï¤ìS¡õP500¼ï»Ø¿ô¤Ï5·î2Æü¤Þ¤Ç9±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢2004Ç¯°ÊÍè20Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎºÇÄ¹Ï¢Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸ò¾ÄÂÅ·ë¤ÎÏÃ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤é¤º½µ¤ò½ª¤¨¤¿¡£À®²Ì¤ò¾Ç¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
·ë¶É¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÀè½µËö5·î2Æü¤ÎNY¶â¤Î½ªÃÍ¤Ï²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤ËÈ¿È¯¤·3,243.30¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¡£½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ55.10¥É¥ë1.68¡ó¤ÎÂ³Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¤Ï3,209.40～3,363.80¥É¥ë¾å²¼¤Î¿¶Éý¤Ï154.40¥É¥ë¤ÈÁ°½µ¤Î239.10¥É¥ë¤«¤é¤Ï½Ì¾®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÍÆ°¤¤ÎÂç¤¤Ê´Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¶ä¤ÎÀ¯ºö²ñ¹ç¤ò¼õ¤±¤¿±ß°Â¤¬²¼»Ù¤¨
Àè½µ¡Ê4·î28Æü½µ¡Ë¤Î¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤â¾å²¼¤ÎÃÍÉý¤ÏÁ°½µ¡Ê4·î21Æü½µ¡Ë¤«¤é¤Ï½Ì¾®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ì¤ÎÆ°¤¤â²Ã¤ï¤ê400±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥ó¥¸¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âçºå¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊJPX¶â¡Ë¤Ï4·î29Æü¤Îº×Æü¤ò¶´¤ßNY¶â¤ÎµÞÍî¤ò¼õ¤±5·î1Æü¤Ë²¼¤²Éý¤òÁ°ÆüÈæ130±ß°Â¤È³ÈÂç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬5·î1Æü¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨À®Ä¹Î¨¤ÈÊª²Á¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢±ß¤¬ÂÐÊÆ¥É¥ë¤Ç145±ß¸åÈ¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½µËö5·î2Æü¤ÏÂç¤¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£
JPX¶â¤Î5·î2Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï1Ëü5288±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ75±ß¡¢0.49¡ó°Â¤Ç4½µ¤Ö¤ê¤ÎÈ¿Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¤Ï1Ëü4992～1Ëü5443±ß¤ÇÃÍÉý¤Ï451±ß¤ÈÁ°½µ¤Î711±ß¤«¤é¤Ï½Ì¾®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èæ³ÓÅªÃÍ¤Î¹Ó¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£1Ëü5000±ß¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤ÏÈ¿È¯¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¤Ï¡¢1Ëü5000±ß¶áÊÕ¤¬²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡£
2025Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¶â¼ûµëÅý·×
¶â¤Î¹ñºÝÅª¹ÊóÄ´ººµ¡´Ø¥ïー¥ë¥É¡¦¥´ー¥ë¥É¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡ÊWGC¡Ë¤¬4·î30Æü¡¢2025Ç¯1～3·î´ü¤Î¼ûµëÅý·×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¶½¹ñÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÇã¤¤¤Ë²Ã¤¨¸½ÊªÅê»ñ¡ÊÃÏ¶â¡¦¶â²ß¡Ë¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¡¢¤µ¤é¤Ë¶âETF¡Ê¾å¾ìÅê¿®¡Ë¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬²óÉü¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áí¼ûÍ×¤Ï²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ê°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë1¡óÁý²Ã¤Î1,206.0¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21¡ó¸º¤Î244¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤ÂçÎÌ¹ØÆþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ç7»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î200¥È¥óÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï310¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï2024Ç¯4～6·î´ü¤Î¥Çー¥¿¸øÉ½»þ¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1～3·î´ü¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î45¥È¥ó¤ÎÇã¤¤¤À¤¬¡¢244¥È¥ó¤Ë¤Ï¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¼è°ú¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¶â¡¦¶â²ß¤Ï3¡óÁý¤Î325¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬12¡óÁý¤Î124¥È¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¤¬7¡óÁý¤Î47¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Þ¤ÇÎ®½Ð¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶âETF¤ÏËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë226¥È¥óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ÎÃæ¤ÇÊõ¾þ¼ûÍ×¤Ï380¥È¥ó¤Î21¡ó¸º¤Ë¡£Ãæ¹ñ¤¬32¡ó¸º¤Î125¥È¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¤¬25¡ó¸º¤Î71¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï5¡ó¸º¤Î23¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢²Á³Ê¹âÆ»þ¤Ë¤ÏÊõ¾þ¼ûÍ×¤ÏÄã²¼¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÍ¾å¤¬¤ê´üÂÔ¤«¤éÅê»ñ¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¡µë¹àÌÜ¤Ç¤Ï²Á³Ê¹âÆ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ê»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤Êõ¾þÉÊ¤ä¶âÀ½ÉÊ¤ÎÇä¤êÌá¤·¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬1¡ó¸º¤Î345¥È¥ó¡¢¹Û»³À¸»º¤Ï²£¤Ð¤¤¤Î855¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
º£½µ¡Ê5·î5Æü½µ¡Ë¤Î¸«ÄÌ¤·¡§¥È¥é¥ó¥×È¯¸À´Þ¤à´ØÀÇ¤ò½ä¤ë¥Ë¥åー¥¹¡¡FOMC¥Ñ¥¦¥¨¥ëÈ¯¸À
ËÜ¥³¥é¥à·ÇºÜÆü¤Î5·î7Æü»þÅÀ¤Ç¡¢5·î6Æü¤ÎNY¶â¤ÏÂçÉýÂ³¿¤·3,422.80¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Á°½µ¤Þ¤Ç¤Î²¼¤²¤«¤é°ìÅ¾¤·Çã¤¤Í¥Àª¤ÎÎ®¤ì¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤ÎÆ°¤¤Ç¿¨¤ì¤¿´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú´ÑÏÀ¤Ï¸åÂà¤·¡¢ºÆ¤Ó¶â»Ô¾ì¤Ë¤Ï»ñ¶âÆ¨Èò¤ÎÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï5·î6Æü¡¢´ØÀÇ¤Î¿å½à¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤À¤È½Ò¤Ù¡¢»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÂÐ¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤òÎä¤ä¤·ºÆ¤Ó³ô°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àè½µ¹â¤Þ¤Ã¤¿³Ú´ÑÏÀ¤Ï¸åÂà¤·¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¡Ö¡Ê´ØÀÇ¤ò½ä¤ë¡ËºÇ½é¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤Ï¥¤¥ó¥É¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ê¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤È¯É½¡Ë¡¢ÆüËÜ»þ´Ö5·î7Æü¸áÁ°¤Ë¡Ö±Ñ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¤Ç¹ç°Õ¡ÊNHK¡Ë¡×¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£º£½µ¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ò´Þ¤à´ØÀÇ¤ò½ä¤ë¥Ë¥åー¥¹¤¬ÃÍÆ°¤¤Î¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
5·î6Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì7Æü¤ËÀ¼ÌÀÊ¸¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ëFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤âÃíÌÜ»ö¹à¤È¤Ê¤ë¡£À¯ºö¶âÍø¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤·¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÍø²¼¤²Í×ÀÁ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ËµÄÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£º£¸å¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£
5·î2ÆüÈ¯É½¤ÎCFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¸øÉ½¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï¡¢²¤ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï4·î29Æü»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ç¥í¥ó¥°¡ÊÇã¤¤»ý¤Á¹â¡Ë¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤Ï²¤ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÇä¤ê¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÇã¤¤¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤à¤·¤í¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê»ý¤Á¹â¡Ë¤ò¸º¤é¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤ÏÇã¤¤Í¾ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Å¬ÀÚ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Íð¹â²¼¤ÇÊý¸þ´¶¤Ï¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢NY¶â¤ÎºÇ¹âÃÍ·÷¤Ç¤ÎÂÚÎ±¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤âÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ì¤è¤êNY¶â¤Ø¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£ÃÍÆ°¤¤ÎÂç¤¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢NY¶â¤Ï¹¤¯3,300～3,500¥É¥ë¡¢JPX¶â¤Ï1Ëü5500±ß¤ò¶´¤ß¾å²¼400±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
µµ°æ ¹¬°ìÏº ¶âÍ»µ®¶âÂ°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¡ÊÍ¡Ë¥Þー¥±¥Ã¥È ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥£ ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò