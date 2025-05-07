¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥á¥¤¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÇã¼èÈÎÇäÅ¹¤«¤éÌó60ÅÀ¡¦5000Ëü±ßÁêÅöÅð¤Þ¤ì¤ë¡¡¥·¥ã¥Í¥ë¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤Ê¤É¤âÈï³²¤Ë¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤êÈÎÇäÅ¹¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÌó5000Ëü±ßÁêÅö¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢¿ùÊÂ¶è¹â±ß»ûÆî¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÇã¤¤¼è¤êÈÎÇäÅ¹¤ËÃË¤È¤ß¤é¤ì¤ë3¿ÍÁÈ¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÌó60ÅÀ¡¢5000Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Ç¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡§
¡ÊÅð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ë¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¥·¥ã¥Í¥ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤«¡£Å¹Æâ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï3Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤êµî¤ëÇò¤¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£