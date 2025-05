「シヴィライゼーション」シリーズの最新作『シヴィライゼーション:時代と盟友』が、スマホゲームとして登場する。配信予定は2025年6月中が予定されており、利用料金は基本無料で、課金コンテンツ有り。事前予約は、既にスタートしている。

世界中の英傑を集めて文明を発展させるシミュレーションゲーム! 『シヴィライゼーション:時代と盟友』

『シヴィライゼーション:時代と盟友』は、人気シリーズ「シヴィライゼーション」の世界観を継承したシミュレーションゲーム。「シヴィライゼーション」は、人類史に沿って文化・文明を発展させていくターン制戦略ゲームのシリーズ。次のターンに自分の国がどう発展するのかが気になってしまい、「もう1ターンだけ、もう1ターンだけ……」とプレイがやめられなくなってしまう作品ということで有名だ。

今回発表された『シヴィライゼーション:時代と盟友』も、プレイヤーは指導者として自分の文明を発展させていくことになる。同作には、クレオパトラ、織田信長、ジャンヌ・ダルク、始皇帝、ヴィクトリア女王、ギルガメシュ、アレクサンドロス大王など、世界中の歴史的英傑が100人以上登場。プレイヤーは彼らを部隊として編成し、領土の拡大を目指す。

登場する文明は、9つ。日本、ギリシャ、中国、エジプト、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、韓国が登場し、固有のパッシブ効果が設定されているという。

シリーズでおなじみとなった「技術ツリー」システムは、同作でも登場。プレイヤーは古代から近未来に至るまで、「技術ツリー」を使って様々な技術を発展させ、文明を築き上げていく。

また、同作には他プレイヤーとのリアルタイム対戦も用意されている。プレイヤー同士が同盟を組み、リアルタイムに大規模な戦いを行えるという。

ゲーム内アイテムがもらえる事前登録キャンペーン実施中

同作は現在、事前登録キャンペーンを実施中。キャンペーンは2種類用意されており、1つめは各アプリストアで事前登録するというもので、アジア全域の事前登録者数に応じてゲーム内アイテムがプレゼントされる。

シヴィライゼーション:時代と盟友 戦略ゲーム - Google Play のアプリ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2k.prometheusjp

2つめのキャンペーンは、『シヴィライゼーション:時代と盟友』の公式サイトで行われている。サイト内のミッションパネル内のミッションをクリアすると、アプリリリース後にゲーム内アイテムが獲得可能とのこと。

シヴィライゼーション: 時代と盟友 日本公式サイト:

https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

(c)2025 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)