¥Õ¥ë¥Ã¥¿¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤ò80¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥Õ¥ë¥Ã¥¿¥Õ¥ë¥Ã¥¿ <2586> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬5·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´ü¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯3000Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª2²¯3400Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï3²¯0600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë80.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î6400Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª1²¯6800Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯4900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë2.6ÇÜÁý³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡°ú¤Â³¤¥¢¥µ¥¤ー´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¹¥Ä´¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¥¢¥µ¥¤ー¤ÎºÎÍÑÁý¤Ë¸þ¤±¤¿³Æ»Üºö¤¬ÁÕ¸ù¤·ÈÎÏ©¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢ºÎ»»À¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Íø±×ÂÎ¼Á¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬¼Â¸½¤·°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²óÍ½ÁÛ¤ò249É´Ëü±ß¾å²ó¤ë2,549É´Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â±Ä¶ÈÍø±×¤Ï99É´Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÂÐÁ°²óÍ½ÁÛÁý¸ºÎ¨76.6¡ó¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï104É´Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÂÐÁ°²óÍ½ÁÛÁý¸ºÎ¨80.2¡ó¡Ë¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤Ï132É´Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÂÐÁ°²óÍ½ÁÛÁý¸ºÎ¨101.7¡ó¡Ë¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¿±Ç¤·¡¢2025Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ ¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊóµÚ¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤È½ÃÇ¤·¤¿¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î6400Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª1²¯6800Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯4900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë2.6ÇÜÁý³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡°ú¤Â³¤¥¢¥µ¥¤ー´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¹¥Ä´¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¥¢¥µ¥¤ー¤ÎºÎÍÑÁý¤Ë¸þ¤±¤¿³Æ»Üºö¤¬ÁÕ¸ù¤·ÈÎÏ©¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢ºÎ»»À¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Íø±×ÂÎ¼Á¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬¼Â¸½¤·°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²óÍ½ÁÛ¤ò249É´Ëü±ß¾å²ó¤ë2,549É´Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â±Ä¶ÈÍø±×¤Ï99É´Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÂÐÁ°²óÍ½ÁÛÁý¸ºÎ¨76.6¡ó¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï104É´Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÂÐÁ°²óÍ½ÁÛÁý¸ºÎ¨80.2¡ó¡Ë¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤Ï132É´Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÂÐÁ°²óÍ½ÁÛÁý¸ºÎ¨101.7¡ó¡Ë¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¿±Ç¤·¡¢2025Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ ¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊóµÚ¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤È½ÃÇ¤·¤¿¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£