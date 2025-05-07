V8¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡ª ¥Û¥ó¥À¿··¿¡ÖBF300¡×È¯Çä¡ª ¡È300ÇÏÎÏ¡É¤Î¹â½ÐÎÏ¡õ¥ì¥®¥å¥é¡¼»ÅÍÍ¡ª ¥Û¥ó¥À½é¤Î¡ÈÀ©¸æµ¡Ç½¡ÉÅëºÜ¤·¤¿¡ÖÂç·¿Á¥³°µ¡¡×ÅÐ¾ì
V8¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¿··¿¡ÖBF300¡×È¯Çä
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯5·î7Æü¡¢5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¿··¿Âç·¿Á¥³°µ¡¡ÖBF300¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢ÆóÎØ¡¦»ÍÎØ°Ê³°¤Ë¤âÈ¯ÅÅµ¡¤ä¼Ç´¢¤êµ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¢¹Ò¶õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ê¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡ÉV8¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÉÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê25Ëç¡Ë
¡¡¿··¿BF300¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥ÀÁ¥³°µ¡¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖBF350¡×¤ÎV·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿ºÌ¤ÊÁàÁ¥¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Á¥³°µ¡¤È¤·¤Æ¡¢µù¶È¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢BF350¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖNoble Motion Form¡Ê¥Î¡¼¥Ö¥ë¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¡×¤òÆ§½±¤·¡¢¹äÀ¤Î¹â¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¹½À®¤È¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁ¥ÂÎ·Á¾õ¤ä´Ä¶¤ËÅ¬±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢4952cc¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊSOHC¡¦VTEC¡¦4¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¤òÅëºÜ¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï220.7kW¡Ê300PS¡Ë¡¿5500rpm¡¢¿ä¾©²óÅ¾ÈÏ°Ï¤Ï5000¡Á6000rpm¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆóÎØ¡¦»ÍÎØ¼ÖÆ±ÍÍ¡¢²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Öµ¡¹½¡ÖVTEC¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶¯Âç¤Ê¥È¥ë¥¯¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¹â½ÐÎÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¤Î¹Ò¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢O2¥»¥ó¥µ¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·Ç³ÎÁÊ®¼ÍÎÌ¤òÊäÀµ¤¹¤ë¶õÇ³Èæ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁàÁ¥¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢3´ð³Ý¤±»þ¤ÎÃæ±ûµ¡¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÀ©¸æµ¡Ç½¤ò¥Û¥ó¥ÀÁ¥³°µ¡½éÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥È¥ê¥à¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥Á¥ë¥È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤ÊÁàÁ¥¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿BF300¤Ë¤Ï¡¢Á¥ÂÎ¤Î¥È¥é¥ó¥µ¥à¹â¤ä¥×¥í¥Ú¥é¤Î²óÅ¾Êý¸þ¤Î°ã¤¤¤Ë±þ¤¸¤¿4¼ïÎà¤Î¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥µ¥à¹â638mm¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢±¦²óÅ¾¥×¥í¥Ú¥é¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖXDN¡×¤È¡¢º¸²óÅ¾¥×¥í¥Ú¥é¤Î¡ÖXCDN¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥µ¥à¹â765mm¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢±¦²óÅ¾¤Î¡ÖUDN¡×¤Èº¸²óÅ¾¤Î¡ÖUCDN¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥¤Î¹½Â¤¤äÅëºÜ°ÌÃÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±´ð³Ý¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2´ð³Ý¤±¤ä3´ð³Ý¤±¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿´ð³Ý¤±¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ê¡Ü2Ëü2000±ß¡Ë¤Î2¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢324Ëü5000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£