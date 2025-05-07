ËÌÅÍ¾½¡Ö¤³¤Î¤È¤í¤ßºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¼«Âð¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¡Ö°Â¤¤¤·´ÊÃ±¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¼«Âð¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥Ï¥Þ¤ê½Ð¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È ¤³¤ì¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡Á¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö°ìÅÙ»È¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¡¼¤Ã¤Èºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤·¡ª¡ªÍÆ´ï¤¬2¤Ä¤¢¤ì¤Ð´°àú ¤³¤Î¤È¤í¤ßºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖµíÆýÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤Æ1Æü¤¯¤é¤¤ÀäÂÐ¤ËÆü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊü¤Ã¤ÆÃÖ¤¯¤À¤±¡×¤Èºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°Â¤¤¤·´ÊÃ±¤À¤·Êª²Á¹â¤Ç¥è¡¼¥°¥ë¥È¤â¹â¤¤¤«¤éÀ§Èó¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È¤«¡¢¥¸¥ã¥à¤È¤«¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤«¡¢¥°¥é¥Î¡¼¥é¤È¤«À¨¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£