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QF112¡¡¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ê08¡§30¡Ë¡Á¥Ñ¡¼¥¹¡Ê11¡§30¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦Æü
QF65¡¡¥Ñ¡¼¥¹¡Ê13¡§30¡Ë¡Á¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°¡Ê18¡§45¡Ë¡¿²Ð¡¦¶â¡¦Æü
QF66¡¡¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°¡Ê21¡§35¡Ë¡Á¥Ñ¡¼¥¹¡Ê13¡§30+1¡Ë¡¿²Ð¡¦¶â¡¦Æü