Èª²¬Æà¼Ó¤¬º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½é»²Àï¡¡¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤ÏµÜÎ¤Íõ¤È¥é¥¦¥ó¥É¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÈª²¬Æà¼Ó¡Ê£²£¶¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬£·Æü¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡×¡Ê£¸Æü³«Ëë¡¢°ñ¾ë¡¦°ñ¾ë£Ç£Ã¡Ë¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Èª²¬¤Ïº£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½é»²Àï¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë³«ºÅ¤Îº£Âç²ñ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¸å¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢»²Àï¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥í¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¹Ô¤Íè¤â¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤ÎÊý¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ª¥Õ¤Î»þ¤«¤é¹Í¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ç¤ÏµÜÎ¤Íõ¡Ê£³£¹¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤È¥é¥¦¥ó¥É¤·¡ÖÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤É¤¦²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÍõ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»ä¤ÎÆ±Ç¯Âå¤ÏÍõ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó½Ð¾ì¤Î£±£¸Ç¯¤Ï£±£¶°Ì¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÃÏ¸µ¤Çº£¸å¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀï¤¤¤ØÃÆ¤ß¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£