¡ÚF1¡Û¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸òÂå¤òÈ¯É½¡¡ÉÔ¿¶¤Î¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¼¡Àï¤«¤é¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ
¡¡F1¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ï7Æü¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê21¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ÎÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¾º³Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¡Ê22¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¡¢¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ÏÅöÌÌ¡¢Âè7Àï¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP¡Ê16Æü³«Ëë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¤¥â¥é¡Ë¤«¤é¤Î5¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê29¡á¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡£º£µ¨¤ÎF1¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸òÂå¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê24¡Ë¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê23¡á¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ËÂ³¤2·ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÎØ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥ß¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó»á¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï22Ç¯¤«¤éF1¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºòµ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç¥ì¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â13¡¢15¡¢14¡¢17°Ì¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Âè6Àï¥Þ¥¤¥¢¥ßGP¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä6Æü¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥ª¡¼¥¯¥¹ÂåÉ½¤ÎÅÅ·â¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡ÊÀ½Â¤¼Ô¡ËÉôÌç6°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ª¡¼¥¯¥¹»á¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂåÉ½¿¦¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î½ÅÄÃ¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì»á¤¬·óÇ¤¤¹¤ë¤¬¡¢¥É¥¥¡¼¥Ï¥óµ¯ÍÑ¤ò¤á¤°¤ê¥ª¡¼¥¯¥¹»á¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ÏºòÇ¯8·îËö¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÇF1¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2ÀïÌÜ¤Î¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢9Àï¤Ç3ÅÙ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò²¼¤²¡¢º£µ¨¤Î¥·¡¼¥È¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Ë¤ÏÊì¹ñ¤ÎÊ£¿ô´ë¶È¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°½µ¤Ë¤Ï´ë¶È´´Éô¤Î°ì¿Í¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP¤«¤é¤Îµ¯ÍÑ¤òÏ³¤é¤¹°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¢§¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡¡¤Þ¤º¤Ïº£¸å5¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¼¡¤Î¥¤¥â¥é¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤½¤³¤«¤é¤Î3Ï¢Àï¤Ø¸þ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¾ï¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇËüÁ´¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡Ê¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤ËºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£