SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」に所属し、デビュー3年というキャリアで東京ガーデンシアターに6000人を動員したAile The Shota史上最大規模となった単独公演「Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”」の模様が期間限定で配信が決定した。視聴チケットは、BMSGが運営するファンプラットフォーム”B with U”のAile The Shota fanclub会員に向けた販売となっており、既存会員はもちろん、販売期間にfanclubに入会した人も購入できる仕組みとなっている。チケットを購入すると、全27曲約2時間半のライブ本編に加え、本公演の裏側を収めた「Making of Oneman Live "REAL POP"」の視聴、さらには購入者特典もあるとのこと。

本公演は、Aile The Shotaが昨年リリースした1stアルバム『REAL POP』に収録されている楽曲を中心に、スペシャルゲストとしてBMSGのCEO・SKY-HI、BE:FIRSTのSOTA、MANATOの3名で結成した”ShowMinorSavage”、Maddy Soma、Kenya Fujita、そしてゲストバンドメンバーとしてGuitar・Shin Sakiura 、Sax・KenT(Soulflex)、Tranpet・Reiya Terakuboといった豪華ゲストも出演した貴重なライブとなっている。<配信情報>「Aile The Shota Oneman Live "REAL POP"(2025.03.16)」配信内容1. ライブ本編(Full ver.)2. Making of Oneman Live "REAL POP"【販売締切】2025年8月1日(金)まで※Aile The Shota fanclub限定販売になります。ファンクラブにご入会されていない方は、下記よりご入会の上、ご購入ください。Aile The Shota fanclub新規入会はこちら https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members【配信期間】2025年6月1日(日)12:00〜2025年8月1日(金)【視聴チケット料金】3000円(税込)詳細 https://ailetheshota.tokyo/topic/onemanlive-realpop-ppv/