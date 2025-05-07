·ã¥ä¥»ÏÃÂê¤Î¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¸µÌÚÂç²ð¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤â¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×¤ÈÏÃÂê¡¡¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬2025Ç¯5·î3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸µÌÚ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡Ö°ìÆü¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥ó¤â¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥Ñ¥óÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥í¥óT¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¡£Âç¤¤Ê¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ²Ä°¦¤¤¡Á¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥ó¾Æ¤¯»Ñ¤â¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¡Á¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï3·î8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡ÖÂÎ¹Ê¤ê¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢4·î21Æü¤ËYouTube¤Ç¡¢Áé¤»¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£