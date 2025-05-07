ÆüËÜÅÅµ»¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï1¡óÁý¤Ç3´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¡¢¼Â¼ÁÁýÇÛ¤Ø
¡¡ÆüËÜÅÅµ» <1723> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬5·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ47.2¡óÁý¤Î93²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ1.0¡óÁý¤Î94²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï132±ß¤È¤·¡¢Á°´ü¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼Â¼ÁÇÛÅö¤Ï8.2¡óÁýÇÛ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ48.6¡óÁý¤Î33.9²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î16.8¡ó¢ª19.9¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï132±ß¤È¤·¡¢Á°´ü¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼Â¼ÁÇÛÅö¤Ï8.2¡óÁýÇÛ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ48.6¡óÁý¤Î33.9²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î16.8¡ó¢ª19.9¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹