èñ±ÑÊ¸Á°ÁíÅý¡¢9Æü¤«¤é²¤½£Ë¬Ìä ¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢Á°ÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÃÌ¤Ø¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ëèñ±ÑÊ¸¡Ê¤µ¤¤¤¨¤¤¤Ö¤ó¡ËÁ°ÁíÅý¤Ï¡¢9Æü¤«¤é²¤½£¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¥À¥ê¥¢¡¦¥°¥ê¥Ð¥¦¥¹¥«¥¤¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ä¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç13¡Á14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÌ±¼ç¼çµÁ¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
èñ»á¤Î»öÌ³½ê¤¬7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐÃÌ¤È¹Ö±é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾·ÂÔ¤Ë±þ¤¸¤¿¤â¤Î¡£¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¼óÅÔ¡¦¥Ó¥ê¥Ë¥å¥¹¤Î¥Ó¥ê¥Ë¥å¥¹Âç³Ø¤Ç¤â¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
»öÌ³½ê¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢èñ»á¤Ïº£²ó¤ÎË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¤½£³Æ³¦¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÂæÏÑ¤È²¤½£¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤ê¶ÛÌ©¤«¤Ä¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥°¥ê¥Ð¥¦¥¹¥«¥¤¥Æ»á¤Ï2009Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤ÇÂçÅýÎÎ¤òÌ³¤á¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏºòÇ¯5·î¤ËË¬Âæ¤·¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Î½¢Ç¤¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Â¾¡¢ÁíÅýÂàÇ¤Ä¾¸å¤Îèñ»á¤È¤âÌÌ²ñ¤·¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
èñ»á¤Î»öÌ³½ê¤¬7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐÃÌ¤È¹Ö±é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾·ÂÔ¤Ë±þ¤¸¤¿¤â¤Î¡£¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¼óÅÔ¡¦¥Ó¥ê¥Ë¥å¥¹¤Î¥Ó¥ê¥Ë¥å¥¹Âç³Ø¤Ç¤â¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
»öÌ³½ê¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢èñ»á¤Ïº£²ó¤ÎË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¤½£³Æ³¦¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÂæÏÑ¤È²¤½£¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤ê¶ÛÌ©¤«¤Ä¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥°¥ê¥Ð¥¦¥¹¥«¥¤¥Æ»á¤Ï2009Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤ÇÂçÅýÎÎ¤òÌ³¤á¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏºòÇ¯5·î¤ËË¬Âæ¤·¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Î½¢Ç¤¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Â¾¡¢ÁíÅýÂàÇ¤Ä¾¸å¤Îèñ»á¤È¤âÌÌ²ñ¤·¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë