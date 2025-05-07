¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥± ¥«¥Õ¥§¡¢½é²Æ¤òºÌ¤ë¡Ö¤¢¤¶¤é¤·¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·¥Ç¥¶¡¼¥È3¼ï¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä
¡¡¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥± ¥«¥Õ¥§¡Ê¥Ô¥±¥«¥Õ¥§¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤¶¤é¤·¡ÊSealicious¡Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿½é²Æ¤òºÌ¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È3¼ï¤ò¡¢5·î9Æü¡Á6·î5Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤¢¤¶¤é¤·¤Î´é¡É¤ÏµáÈî¤Ç¤â¤Á¤â¤Á¡ª¥¯¥ì¡¼¥×¤Ê¤É¿·ºî¥Ç¥¶¡¼¥È3¼ï
¡¡¡ØSealicious¹õ¤´¤Þ¥¯¥ì¡¼¥×¡Ù¡Ê1240±ß¡Ë¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Î¤¢¤¶¤é¤·¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊìÔÂô¥¯¥ì¡¼¥×¡£
¡¡¡È¤¢¤¶¤é¤·¤Î´é¡É¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¹õ¤´¤Þ¥¸¥§¥é¡¼¥È¤òµáÈî¤ÇÊñ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¡£²¼ÁØ¤Ë¤Ï´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ß¤¿¤é¤·¥½¡¼¥¹¤ä¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¤¥Á¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂ¡ßÍÎ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿·Á¯¤Ê°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØSealicious¹õ¤´¤Þ¡õ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥Ð¥Ë¥é¥¸¥§¥é¡¼¥È¡Ù¡Ê790±ß¡Ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê2¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¡£
¡¡¡ØSealicious¹õ¤´¤Þ¥é¥Æ¡Ù¡Ê640±ß¡Ë¤Ï¡¢¹õ¤´¤Þ¡ß¤¤ÊÊ´¡ß¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾åÉÊ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÏÂÉ÷¥é¥Æ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ô¥±¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¡£º£²ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÏÁ´Å¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤¢¤¶¤é¤·¤Î´é¡É¤ÏµáÈî¤Ç¤â¤Á¤â¤Á¡ª¥¯¥ì¡¼¥×¤Ê¤É¿·ºî¥Ç¥¶¡¼¥È3¼ï
¡¡¡ØSealicious¹õ¤´¤Þ¥¯¥ì¡¼¥×¡Ù¡Ê1240±ß¡Ë¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Î¤¢¤¶¤é¤·¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊìÔÂô¥¯¥ì¡¼¥×¡£
¡¡¡È¤¢¤¶¤é¤·¤Î´é¡É¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¹õ¤´¤Þ¥¸¥§¥é¡¼¥È¤òµáÈî¤ÇÊñ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¡£²¼ÁØ¤Ë¤Ï´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ß¤¿¤é¤·¥½¡¼¥¹¤ä¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¤¥Á¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂ¡ßÍÎ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿·Á¯¤Ê°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØSealicious¹õ¤´¤Þ¥é¥Æ¡Ù¡Ê640±ß¡Ë¤Ï¡¢¹õ¤´¤Þ¡ß¤¤ÊÊ´¡ß¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾åÉÊ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÏÂÉ÷¥é¥Æ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ô¥±¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¡£º£²ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÏÁ´Å¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£