¥É¥ë±ß£±£´£³¡¥£°£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£³£¶£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£´£³¡¥£°£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£³£¶£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ï¡¢ÅìµþÁáÄ«¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï142.42¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤Ë143±ßÂæ¾è¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ä´À°¤Ï142.70Âæ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸á¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¡¢143.33¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Â¸µ¤Ç¤Ï143±ß¤ò¶´¤ó¤À¿å½à¤Ø¤È¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÅìµþÁáÄ«¤Ë1.1375¶áÊÕ¤«¤é1.1320Âæ¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌá¤ê¤Ï1.1350ÉÕ¶á¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÃÍ¤ò1.1326¶áÊÕ¤Ë¾®Éý¹¤²¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤ÎÎ®¤ì¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢1.1370Âæ¤Þ¤ÇÈ¿È¯¡£²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤È¥°¥ê¥¢»á¤¬º£½µ¸åÈ¾¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ÇÃæ¹ñÂ¦ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¡¢Àµ¼°¤ÊËÇ°×¸ò¾Ä³«»Ï¤Ø¡¢¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¥É¥ëÇã¤¤È¿±þ¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÊÆ¹ñÇä¤ê¤ÎµÕ¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥ë¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
USD/JPY¡¡142.97¡¡EUR/USD¡¡1.1368
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ï¡¢ÅìµþÁáÄ«¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï142.42¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤Ë143±ßÂæ¾è¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ä´À°¤Ï142.70Âæ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸á¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¡¢143.33¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Â¸µ¤Ç¤Ï143±ß¤ò¶´¤ó¤À¿å½à¤Ø¤È¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÅìµþÁáÄ«¤Ë1.1375¶áÊÕ¤«¤é1.1320Âæ¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌá¤ê¤Ï1.1350ÉÕ¶á¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÃÍ¤ò1.1326¶áÊÕ¤Ë¾®Éý¹¤²¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤ÎÎ®¤ì¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢1.1370Âæ¤Þ¤ÇÈ¿È¯¡£²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤È¥°¥ê¥¢»á¤¬º£½µ¸åÈ¾¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ÇÃæ¹ñÂ¦ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¡¢Àµ¼°¤ÊËÇ°×¸ò¾Ä³«»Ï¤Ø¡¢¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¥É¥ëÇã¤¤È¿±þ¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÊÆ¹ñÇä¤ê¤ÎµÕ¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥ë¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
USD/JPY¡¡142.97¡¡EUR/USD¡¡1.1368