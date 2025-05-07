¡ÖÀïÁè¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ä¤«¤é»à¤ó¤Ç¤¯¡×²°Â¼¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¸ì¤ë¡ÈÆ¨¤²¤í¡É¤Î½Å¤ß¡Ò¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ó¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè28²ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·î¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè28²ó¡Ê2025Ç¯5·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
º£Æü¤Ï¿ôÊ¬¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤¬
¿ó¤¬¡È½ÅÍ×¤Ê¡ÉÈ¯¸«
¡¡Âè27²ó¤Ç¡Ö¥ï¥Ã¥µ¥ï¥Ã¥µ¥ê¥ó¥Î¥â¥ó¥Á¥¥ê¥ó¥Î¥Û¥¤¡×¡Ö¥·¥ã¥Ä¥×¥é¥Ý¥¦¥·¥ã¥Ä¥×¥é¥Ý¡¼¥ï¥µ¥¥å¡¼¡×¡Ö¥¦¥Ä¥Ñ¥¤¥Ñ¥¤¡×¤È°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¼«Í³¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢º£Ä«¡¢¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¸ý¤À¤±¤É²Î¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤á¤ë¡£
¡¡¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¼«Í³¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¡£
¡¡Âè28²ó¤Ï¡¢¹âÃÎ¤ÎÄ«ÅÄ²È¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î½ÐÈÖ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯ÌÀ¤±¤Î¿ôÊ¬¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡£¶äºÂ¤ÎÈþÂ¼²°¤Ë¡¢·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÀÞ¤Ë¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¥ä¥à¤µ¤ó¤³¤È²°Â¼¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡¡²°Â¼¤Ï¤Ê¤¼¡¢¶äºÂ¤«¤éÊüÏ²¤Î²Ì¤Æ¤Ë¹âÃÎ¤ËµïÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤ä¤éÀïÁè·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬Âè28²ó¤Ç¤Û¤Î¤á¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ÐÀ¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤¬Î¹Î©¤ÄÁ°¤Î»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤1Æü¡£Æ±¼¼¤ÇÄ¹¤é¤¯Êë¤·¤Æ¤¤¤¿²°Â¼¤Ï¡¢¹ë¤òÄà¤ê¤ËÍ¶¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë