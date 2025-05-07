ÂðÇÛÀìÍÑ¤Ç¡ÈÂçÀ¹¡ÉÍÈ¤²Êª ³ÈÂç¤¹¤ë¤Ç¤¤¿¤Æ¥Ë¡¼¥º¤Ë ¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï4·î25Æü¤«¤é¡¢ÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö7NOW¡×¤ÎÀìÍÑ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÅâÍÈ¤²¤ä¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤Î¡ÖÀ¹À¹¥·¥ê¡¼¥º¡×5ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤Ç¤ÎÄ´Íý¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¡Ö7NOW¡×¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊÌó3000¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºÇÃ»20Ê¬¤ÇÇÛÁ÷¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÃíÊ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍÈ¤²Êª¤¬Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼þ¤ê¤Î¡Ö¤Ç¤¤¿¤Æ¾¦ÉÊ¡×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿ºë¶Ì¸©¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö7NOW¡×¤ÎÃíÊ¸·ï¿ô¤¬¿Ä¹¤·¤¿¤³¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥Æ¥¹¥È±¿ÍÑ¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤ò·è¤á¤¿¡£
ÂðÇÛÀìÍÑ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¹À¹ ¥µ¥¯¤Ê¤² 20¸Ä¡Ê¤¦¤Þ±ö¡¿¥Á¡¼¥º¡Ë¡×¡ÊÀÇÊÌ1140±ß¡Ë¡¢¡ÖÆ± ¼ã·Ü¤Î¤«¤é¤¢¤²¡Ê¤â¤â¡¿¤à¤Í¡Ë 20¸Ä¡×¡ÊÀÇÊÌ1340±ß¡Ë¡¢¡ÖÆ±¥®¥¶¥®¥¶¥Ý¥Æ¥È¡×¡ÊÀÇÊÌ996±ß¡Ë¤Î5ÉÊ¡£