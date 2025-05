¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥­¡¢±«½ü¤±¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤Ê¤Éµ¡Ç½ÄÉ²Ã¡ªVIVEL TRIKE¡Ö2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡×

バブルが取り扱いしている電動モビリティ車「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」に、充電ステーション対応コネクタ、サイドブレーキ、雨除けサイドカバー、USB PD充電ポートを追加した2025年モデルを今春リリースしました。

VIVEL TRIKE「2025年モデル」

バブルが取り扱いしている電動モビリティ車「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」に、充電ステーション対応コネクタ、サイドブレーキ、雨除けサイドカバー、USB PD充電ポートを追加した2025年モデルを今春リリース。

【主要アップデート情報】

■J1772充電ソケット対応!

日本内の多くの充電ステーション、特に「ENECHANGE」サービスでの充電が可能に!通勤や日常のお出かけで、充電ストレスを大幅に減らすことができます。

J1772充電ソケット

■サイドブレーキ新設!

車体を確実に停止するためのサイドブレーキを装備。

ハンドブレーキロックと合わせて使用する事で傾斜のある場所でもより安定して停車する事が可能になりました。

サイドブレーキ

■雨除けサイドカバーを標準装備!

有料オプションであった雨除けサイドカバーを全車標準装備。

走行中・停車中の雨風を防ぎ、天候を気にせず使用できるので、もっと活動フィールドを広げられます!

雨除けサイドカバー

■USB PD充電ポート搭載!

最新の高速充電機能USB PDに対応。

スマートフォンやタブレットも簡単に急速充電可能になり、長時間の外出も安心。

USB PD充電ポート

【モデルリニューアルポイント】

ビベルトライクは、さらに日常使いに適したモビリティライフを実現。

より安心で、より便利で、より楽しく利用できる車体へと進化しました!

新しいビベルトライクで、あなたのライフスタイルも更新してみませんか?

