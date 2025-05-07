SEVENTEEN¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡õ¥Õ¥£¥ë¥à¤òÄÉ²Ã¸ø³«¡¡¿ÀÈëÅª¤ÇÌ´¸¸Åª¤Ê¥àー¥É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë
¡¡SEVENTEEN¤¬5·î26Æü¡Ê´Ú¹ñ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPY BURSTDAY¡Ù¤Î¡¢¡ÈNEW MYSELF¡É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Æ¥£ー¥¶ー¡¢¥Õ¥©¥È72Ëç¡¢¥Õ¥£¥ë¥à1ËÜ¤¬¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SEVENTEEN MINGYU¡¢ENHYPEN JAY¡¢TREASURE HARUTO¡Ä¡Ä4·îÃÂÀ¸Æü¤ÎK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥Æ¥£ー¥¶ー¤Ç¤Ï¡¢¥³¥éー¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¾Ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Àè¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÈNEW ESCAPE¡É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÏSEVENTEEN¤Î¼ºí©¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Æ¥£ー¥¶ー¤Ë¤Ï¡ØÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤¿ÊÑ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¼«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡ÊI DISAPPEARED INTENTIONALLY TO CHALLENGE MYSELF¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ë¤Ï¡¢°òÃî¤¬Ëú¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëSEVENTEEN¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤¬Á¡ºÙ¤ËÍí¤ß¹ç¤¦Çò¤¤»å¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤Î¤«¤ËÅô¤ë¾ÈÌÀ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Îä¤¿¤¤¥àー¥É¤Ï¡¢SEVENTEEN¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤È¡¢±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¯¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°²»¤¬¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªSEVENTEEN¤Ï¡¢8Æü¤ËºÇ¸å¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÈNEW BURSTDAY¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«Í½Äê¡£Â³¤¤¤Æ13Æü¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢16Æü¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥á¥É¥ìー¡¢23～24Æü¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¥£ー¥¶ー2ËÜ¤ò½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ë¡£23Æü～25Æü¤Ë¤ÏSEVENTEEN¤Î¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡ØB-DAY PARTY¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ê¥êー¥¹Á°Æü¤Î25Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë ¥Á¥ã¥à¥¹¥®¥ç¤Ë¤Æ¡ØBURST Stage¡Ù¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë