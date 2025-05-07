µð¿Í·ã¿Ì¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬Ëõ¾Ã¡ÄÁ°Æü¤Î¼éÈ÷¤ÇÉé½ý¡¢2·³Ä´À°Ãæ¤ÎºäËÜ¤¬¾º³Ê¡¡Ä¹Ìî¤ÈÀõÌî¤âÆþ¤ìÂØ¤¨
Á°Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Î½é²ó¤ËÉé½ý
¡¡7Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤Ç¡¢µð¿Í¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤ÏÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢½é²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤È¸òºø¡£º¸Éª¤ò²¡¤µ¤¨¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£6Æü¤Î»î¹ç¤Ç¥Õ¥é¥¤¤òÍîµå¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤âËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÈÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤Çºå¿À¡¦ÃæÌî¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¡£²¬ËÜ¤¬°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢°ï¤ì¤¿Á÷µå¤òÊáµå¤·¤è¤¦¤Èº¸ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È·ãÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃæÌî¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤ØÂà¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨.308¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡£¼çË¤¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤ÆºäËÜ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤éÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢º£µ¨ÂÇÎ¨¤Ï.129¡£4·î15Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï2·³¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤È¤È¤â¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿40ºÐ¤ÎÄ¹Ìî¤Ï¡¢º£µ¨13»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.105¤ÈÄãÌÂ¡£6Æü¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤¬¸òÂå¤·¤¿Ä¾¸å¤Î1²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¤òÍîµå¤¹¤ë¼ººö¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¾º³Ê¤¹¤ë20ºÐ¤ÎÀõÌî¤Ï¡¢2·³¤Ç¤Ï20»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.091¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë