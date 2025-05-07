MEOVV¡¢¡ØHANDS UP¡Ù¤ËÂ³¤¯¿·¶Ê¡ØDROP TOP¡Ù¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ½¹ð¡ª¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¸ø³«
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MEOVV¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²»³Ú¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMEOVV¤Î16ºÐ¡È¥ê¥È¥ë¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡É¤È¤Ï¡©
½êÂ°»öÌ³½êTHEBLACKLABEL¤Ï5·î5Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½é¤ÎEP¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ëMEOVV¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼«Í³¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¡¢Àè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØHANDS UP¡Ù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤ÎÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëMEOVV¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¿¼¤ß¤òÁý¤·¤¿´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ê¥ê¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥«¥é¡¼¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿MEOVV¤Î½éEP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDROP TOP¡Ù¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢MEOVV¤Ï4·î28Æü¤ËÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØHANDS UP¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÇÉ¼ê¤Ê¥ê¥º¥à¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
MEOVV¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½éEP¡ØMY EYES OPEN VVIDE¡Ù¤Ï¡¢5·î12Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£