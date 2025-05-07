¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÆàÎÉ³Ø±àÂç¤¬£²µ¨Ï¢Â³¤Î´°Á´Í¥¾¡¤ÇÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ø¡Ö£·Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¶áµ¦³ØÀ¸½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¡¢¦ºÇ½ªÀá£³²óÀï¡¡ÆàÎÉ³Ø±àÂç£³¡½£±¿À¸Í°åÎÅÌ¤ÍèÂç¡Ê£·Æü¡¦£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹Á¡Ë
¡¡ÆàÎÉ³Ø±àÂç¤¬¡¢¿À¸Í°åÎÅÌ¤ÍèÂç¤ËÏ¢¾¡¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò£µ¤Ë¿¤Ð¤·¡¢£²µ¨Ï¢Â³£´£¶ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç£±ÈÖ¡¦ËÜ´ÖÍª¿ÍÍ··â¼ê¡Ê£´Ç¯¡áÆàÎÉÂçÉÕ¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤ÎÃæµ¾Èô¡££·²ó¤Ë£±»àËþÎÝ¤òºî¤ê¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢£µÈÖ¡¦¾¾ÎÓ¹î¿¿°ìÎÝ¼ê¡Ê£´Ç¯¡áÍúÀµ¼Ò¡Ë¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÈ¬ÌÚÍ£ÅÍ¡Ê£³Ç¯¡áÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¡Ë¤¬£·²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¡£
¡¡£µ¹»Á´¤Æ¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ¤òÃ¥¤¦´°Á´Í¥¾¡¤Ç¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê£²£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê£¶·î£¹Æü¤«¤é£·Æü´Ö¡¦¿ÀµÜ¡¢Åìµþ£Ä¡áÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡£¼ò°æ¿¿Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£·Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£