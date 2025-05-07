²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¢¼«¿È¤è¤êÇØ¤Î¹â¤¤É×¡õÄ¹½÷¤ÈÊÂ¤ó¤À¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤«¡Ä¡×
ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¦ÁÒ¼Â¡Ê¤¯¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤è¤êÇØ¤Î¹â¤¤²ÖÅÄ¤ÈÄ¹½÷¤ÈÊÂ¤ó¤À¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤Ï²ÖÅÄ¤ÈÄ¹½÷¤ÈÊÂ¤ó¤À¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤Ç¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¤È»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ÖÅÄ¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¾®¤µ¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ä¹½÷¤«¤é¤â¡Ö¥Þ¥Þ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿¤¯¤ÆMoka¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖMoka¤È¤Ï°Â¿´´¶¤Î¤Á¤Ó¥Á¡¼¥à¡×¤È¼¡½÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖGWºÇ½ªÆü¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤«¤é¿©»ö¤Ø¤ä¤Ã¤È¤ß¤ó¤ÊÂ·¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ÆÂô»³¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¿©»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£