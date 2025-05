¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬¿À¸Í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡º£·î24Æü¡¦25Æü¤Ë¡Ø¥¯¥é¥·¥³¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥º THE REMATCH 5vs5¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê

2025年5月24日(土)・25日(日)に、『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5』が開催されることが決定した。場所は、新設の屋内アリーナ『GLION ARENA KOBE』となる。今回の発表によると、今月24日(土)・25日(日)の2日間に渡って、『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5』を開催するとのことだ。場所は、新設の屋内アリーナ『GLION ARENA KOBE(神戸市中央区)』となり、チケットは今月10日(土)10時(ぴあ株式会社)から販売されることを伝えている。

開催の背景は、「昨年12月、東京・味の素スタジアムで開催された『エル・クラシコ in 東京』では、FCバルセロナとレアル・マドリードの伝説的選手たちが集結し、日本中のファンを熱狂させました。試合はFCバルセロナが終了間際に劇的勝利を収め、スタジアムには大歓声が巻き起こりました。しかし、物語はここで終わりません。敗れたレアル・マドリード側から再戦を望む声が上がり、その挑戦に応じたのがアンドレス・イニエスタ氏です。彼が再戦の地として選んだのは、長年在籍したヴィッセル神戸の本拠地、第二の故郷・神戸。そして今回は、かつてない形で“伝統の一戦”が甦ります」といい、バルセロナ側からアンドレス・イニエスタ氏を筆頭に、ロマーリオ氏とハビエル・サビオラ氏などが出場。対するレアル・マドリード側からは、エメルソン氏とファビオ・コエントラン氏、さらにはペペ氏などがラインナップに並んでいる。なお、その他の参加者は、決定次第発表するとのことだ。イベント詳細は、以下の通り。イベント名:クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5開催日程:2025年5月24日(土)・25日(日)※2日間開催会場:GLION ARENA KOBE(兵庫県神戸市中央区新港町130-2)DAY1:ファンとレジェンドがより近くで触れ合える交流型プログラムを実施。サッカーの枠を超えた体験型コンテンツが満載。・ミート&グリート(選手との交流会)・TEQBALL(テックボール)トーナメント・トークショー などDAY2:ついに迎えるリベンジマッチ本番。屋内アリーナという新たな舞台で、伝説のライバルたちが5人制で激突。観客との距離も近く、迫力満点の“超体感型クラシコ”にご期待ください。・クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5(14:00キックオフ)FCバルセロナ レジェンズ vs レアル・マドリード レジェンズ・アンドレス・イニエスタ(元スペイン代表/FCバルセロナ)・ロマーリオ(元ブラジル代表/FCバルセロナ)・ハビエル・サビオラ(元アルゼンチン代表/FCバルセロナ)・ペペ(元ポルトガル代表/レアル・マドリード)・エメルソン(元ブラジル代表/レアル・マドリード)・ファビオ・コエントラン(元ポルトガル代表/レアル・マドリード)※上記以外にも複数のレジェンド選手が参加予定です。追加の参加選手情報は決定次第お知らせいたします。『EL CLASICOレジェンズ 5vs5 in神戸』では、試合の観戦に加え、選手と直接交流できるミート&グリートや、特別プログラムに参加できる各種チケットを販売いたします。【1】ミート&グリート+特別プログラム付きパック(5月24日(土)10時開始)・PLATINUM PACK:\120,000全4テーブルの選手と交流可(全8選手)/グータッチ・記念撮影(2選手と)・サイン1点ずつ/TEQBALLトーナメント&スペシャルトークショー(カテゴリーA自由席)付き・GOLD PACK:\50,000希望テーブルを1つ選択(先着順)/グータッチ・記念撮影・サイン/TEQBALL+トークショー(カテゴリーA自由席)付き・SILVER PACK:\35,000当日抽選でテーブル1つが割り当て/グータッチ・記念撮影・サイン/TEQBALL+トークショー(カテゴリーA自由席)付き・BRONZE PACK:\15,000STARSテーブル(当日発表の選手)との交流/グータッチ・記念撮影・サイン/TEQBALL+トークショー(カテゴリーB自由席)付き※撮影はスタッフがお客様のスマートフォンを使用して行います。カメラ等の持ち込みはご遠慮ください。※選手の参加組み合わせ・内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※ミート&グリートチケットをご購入されたお客様は受付時間を超えての入場はできません。時間に余裕を持ってお越しください。※開始時間の変更がある際は、公式よりアナウンス・及び対象者全員にメール配信にてご案内致します。【2】TEQBALLトーナメント+スペシャルトークショー参加券(観覧のみ)・TEQBALL & TALK SHOW参加券:\7,500※選手の都合等やむを得ない事情により、内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※タイムテーブルにつきましては近日中に公開します。【3】試合観戦チケット(5月25日開催)14:00キックオフ予定・ベンチサイド:\120,000(指定席)・ピッチサイド:\80,000 (指定席)・VIPシート:\50,000(指定席)・コートサイド:\32,000 (指定席)・カテゴリー1:\24,000(指定席)・カテゴリー2:\14,000(自由席)・カテゴリー3;\9,000(自由席)※全席数には限りがございます。予定枚数に達し次第、販売終了となります。※演出・選手動線により、ピッチ全体が一部見えづらい場合がございます。予めご了承ください。