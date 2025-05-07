¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í³ÍÆÀ¤òÃÇÇ°¡ÄÂåÍý¿Í¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤È¸ò¾Ä¤ÎÍ½Äê¤«
¡¡MLS¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£6Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï4·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Æ±Áª¼ê¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇMLS¤ä¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ê¤É¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÏMLS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¸ò¾Ä¸¢¤ò»ý¤ÄÍ£°ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï7·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë´ü¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤òÊü´þ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤¬¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ÎÂåÍý¿Í¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤âÊó¤¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï4·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Æ±Áª¼ê¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇMLS¤ä¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ê¤É¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÏMLS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¸ò¾Ä¸¢¤ò»ý¤ÄÍ£°ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï7·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë´ü¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤òÊü´þ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤¬¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ÎÂåÍý¿Í¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤âÊó¤¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡ª vs¥¦¥ë¥Ö¥¹
ÆÀ°Õ¤Î¥¦¥ë¥ô¥ºÀï¤ÇºÆ¤Óµ±¤¯🤩🤩— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) 2025Ç¯5·î2Æü
¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î±¦Â¤Ç¥·¥Æ¥£¤¬ÀèÀ©🔥
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¤Î¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¤¬Ê¨¤Î©¤Ä💫💫
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè35Àá#¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C v #¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
📺https://t.co/IQcfgHPywb pic.twitter.com/g5aVHfbajp