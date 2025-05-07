±Ç²è¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¤«¤é36Ç¯àÁÐ»Ò¤Î·»Äïá¤È¸µ±Ñ¼óÁê¤ÎàµìÍ§á3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤Îå«¤Ï±Ê±ó¡×¡Ö²û¤«¤·²á¤®¤ë!¡×¤ÎÀ¼
¡ÖµìÍ§¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤À!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í2¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµìÍ§¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤À!¿Æ°¦¤Ê¤ëÍ§¿Í¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ì¥¢¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÄï¤Î@dannydevito¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼µ¤¸õ¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¸ø³²ËÐÌÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤è!¡×¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Âè73Âå¼óÁê¤ÇÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ì¥¢¤È¡¢1989Ç¯ÆüËÜ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»ÄïÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥ô¥£¡¼¥È¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤ò3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤Îå«¤Ï±Ê±ó¡×¡Ö²û¤«¤·²á¤®¤ë!¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏAI?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2007Ç¯¡¢Åö»þ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¢¸µ¼óÁê¤¬Ç¤´ü½ªÎ»Á°Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î²ñÃÌÁê¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£