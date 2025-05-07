Íò¡¢5¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ ¡È±ßËþ¡É ³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡ÖÍýÉÔ¿Ô²ò»¶¡×Àª¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ëº¨¤ßÀá¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Î ¡È°ú¤ºÝ¡É Íîº¹¤ËÊ°³´
¡¡5·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢Íò¤Î³èÆ°½ªÎ»¡£2026Ç¯½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â»Ü¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î ¡È½ªÎ»¡É ¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡È²ò»¶¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íò¤È¤·¤Æ¤Î ¡È³èÆ°½ªÎ»¡É ¤À¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¤Ã¤Á¤êÈ¯É½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢º¨¤ßÀá¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿ôÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£X¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÔÍò¤Ï³èÆ°½ªÎ»¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇKATŽ°TUN¤Ï²ò»¶¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤Î¸À¤¤Êý¤Î°ã¤¤¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡¡»öÌ³½ê¤ÎÈ¯É½¤Î»ÅÊýµ¤Ê¬°¤¤¡£¡Õ
¡ÔÇÛ¿®LIVE¥®¥ê¥®¥ê²¿¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§KAT-TUN¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ½ÐÍè¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤âÌµ¤¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹°Ê¹ß¤Û¤Ü²¿¤âÌµ¤¯½ª¤ï¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Þ¤¸ÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤Æ¥ò¥¿¥¯¤ÎÀ³Ê°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡Á¡Á¡Õ
¡¡3·î31ÆüÉÕ¤Ç²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤¬¡ÔKAT-TUN¤Î´ÇÈÄ¤ò²¼¤í¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö·Á¤ÎÊý¤¬º£¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¤È²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¼çÆ³¤Ç¡Ö²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡²ò»¶¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ØThanks to Hyphen 2025¡Ù¤ÇºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëµµÍüÏÂÌé¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤Î3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Íò¤È¤Ï°·¤¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ÈÃ²¤¯À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¸¤ÇºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤Ç¤¤ëÍò¤È°ã¤¤¡¢KAT-TUN¤ÏÀ¸¥é¥¤¥Ö¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ø»öÌ³½ê¤Î°·¤¤¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦º¨¤ßÀá¤¬¡¢SNS¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤éÂ³¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ªßá¡£SMAP¡¢V6¡¢KAT-TUN¤Ï²ò»¶¡£SUPER EIGHT¡Êµì¡¦´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ë¡¢WEST.¡Êµì¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¡Ë¡¢timelesz¡Êµì¡¦Sexy Zone¡Ë¤Ï²þÌ¾¡£King ¡õ Prince¤äKis-My-Ft2¡¢NEWS¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸º¾¯¡Ä¡Ä¡£Â¿¤¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¥¥ì¥¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤â¡¢2·î¤Ë¤ÏCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ù¤ÎÂçºÆÊÔ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ØÅö½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤Ê¤É¤È¸ÍÏÇ¤¤¤äÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Íò¤Î ¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É ¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Íò¤Î³èÆ°½ªÎ»¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¤âÂç¤¤Ê ¡ÈÍò¡É ¤ò¸Æ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£