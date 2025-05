Aile The Shota史上最大規模となった単独公演<Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”>の模様が、期間限定でライブ映像配信されることが決定した。本公演は、Aile The Shotaが昨年リリースした1stアルバム『REAL POP』に収録されている楽曲を中心に、スペシャルゲストとしてBMSGのCEO・SKY-HI、BE:FIRSTのSOTA、MANATOの3名で結成した“ShowMinorSavage”、Maddy Soma、Kenya Fujita、そしてゲストバンドメンバーとしてGuitar・Shin Sakiura 、Sax・KenT(Soulflex)、Tranpet・Reiya Terakuboといった豪華ゲストも出演した貴重なライブ。

「Aile The Shota Oneman Live "REAL POP" (2025.03.16)」配信内容

1. ライブ本編 (Full ver.)

2. Making of Oneman Live "REAL POP"



【販売締切】

2025年8月1日(金)まで

※Aile The Shota fanclub限定販売になります。ファンクラブにご入会されていない方は、

下記よりご入会の上、ご購入ください。



Aile The Shota fanclub新規入会はこちら

https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members



【配信期間】

2025年6月1日(日) 12:00〜2025年8月1日(金)



【視聴チケット料金】

3,000円(税込)



【決済手段】

クレジットカード/ コンビニ決済(ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セイコーマート)



【視聴デバイス】

スマートフォン / タブレット(Google Chrome / Safari)パソコン(Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge / Safari)

※B with U(Web版)をインターネット接続可能なテレビでご利用いただくことも可能ですが、動作保証はいたしかねます。



【配信先】

BMSG ファンコミュニティアプリ"B with U"

Aile The Shota fanclub



詳細:https://ailetheshota.tokyo/topic/onemanlive-realpop-ppv/

◆Aile The Shota オフィシャルサイト

◆Aile The Shota オフィシャルX

◆Aile The Shota オフィシャルInstagram

◆Aile The Shota オフィシャルYouTubeチャンネル

視聴チケットは、BMSGが運営するファンプラットフォーム“B with U”のAile The Shota fanclub会員に向けて販売。既存会員はもちろん、販売期間にfanclubに入会した方も購入可能だ。チケットを購入すると、全27曲約2時間半のライブ本編に加え、本公演の裏側を収めた「Making of Oneman Live "REAL POP"」の視聴、さらには購入者特典もあるとのこと。