ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤«¤éËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¡¡ÃÏ²¼Å´¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é¹ø¤¬È´¤±¤ë¡×
ºòÇ¯¡¢ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤«¤éËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿½÷Í¥µÜÆâ¤Ò¤È¤ß¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
µÜÆâ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤Îµ¢¤êÆ»¡£¹¬¤»¤À¡Á¡×¤Èµ¤·¡¢ÃÏ²¼Å´¥Û¡¼¥à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¡¼¥¯¤È¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆ»¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é¡¢¹ø¤¬È´¤±¤ë¡×¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ßºÇ¹â¡×¡Ö¹¬¤»¤¬´é¤Ë½Ð²á¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
µÜÆâ¤Ï23Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£