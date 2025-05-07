ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¢°õ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¡¡¿·¹©¾ì¡¢28Ç¯¤Ë¤â²ÔÆ¯
¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ï7Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¹©¾ì¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾Éô¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£¤¬¸õÊäÃÏ¤Ç¡¢ÁíÅê»ñ³Û¤Ï¿ô½½²¯±ßÄøÅÙ¤ò¸«¹þ¤à¡£Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯¤ËÃå¹©¤·¡¢28Ç¯¤Ë¤â²ÔÆ¯¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£»Ô¾ì³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥¤¥ó¥É¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤àÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡À¸»º¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç°ÛÊª¤Î½üµî¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë²½³ØÌôÉÊ¡£¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ò·úÀßÃæ¤ÎÅÅµ¡Âç¼ê¥¿¥¿¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¼ç¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¡£¶¡µëÀè¤òÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤â¹¤²¤ë·×²è¤À¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤òÍ¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬È¾Æ³ÂÎ¤Î¹ñ»º²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÏÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¹¥µ¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£