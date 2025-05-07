¿Íµ¤K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬Åìµþ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤Ç¥³¥é¥Ü¡ª2ÁÈ¤Î±ï¤È¤Ï¡©
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BAE173¤¬¡¢FANTASY BOYS¤ÎÅìµþ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»öÌ³½ê¤ÈÙæ¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËµµÎö¡ÄK-POP³¦¤Ë¡È¥â¥ó¥Ú¡ÉÁý¿£Ãæ
BAE173¤ÈFANTASY BOYS¤Ï¡¢ºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡ØPROJECT 7¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDouble One¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤å«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅìµþ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿±ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢BAE173¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¥ó¥½¤È¥à¥¸¥ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Åìµþ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢½Ð±é¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
FANTASY BOYS¤Ï5·î23¡¢24Æü¤ËÂçºå¡¢30¡¢31Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£