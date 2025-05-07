Ì¼¡¦ÎÜÆàÈï¹ð¤¬Æ¬Éô¤ò¼«Âð¤Ë±£¤¹¤³¤È¤ÎÍÆÇ§¤Ê¤É¡Ö¤Û¤¦½õºáÀ®Î©¤¹¤ë¡×¥¹¥¹¥¥Î¼óÀÚÃÇ»ö·ï¤ÇÊì¡¦ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤ÍºáÈ½·è¡¡»¥ËÚÃÏºÛ
2023Ç¯7·î¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¥¹¥¹¥¥Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¼¡¦ÎÜÆàÈï¹ð¡Ê31¡Ë¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿Æ¬Éô¤ò¼«Âð¤Ë±£¤¹¤Î¤òÍÆÇ§¤·¡¢Éã¿Æ¤Î½¤¡Ê¤ª¤µ¤à¡ËÈï¹ð¡Ê61¡Ë¤Ë»£±Æ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡¢»àÂÎ°ä´þ¡¦»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÎÜÆàÈï¹ð¤Ë¤è¤ë»¦³²·×²è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄ¨Ìò1Ç¯6¤«·î¤òµá·º¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö°ä´þ¤òÍÆÇ§¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µö²Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤ÎÈ½·è¤Ç»¥ËÚÃÏºÛ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¤Û¤¦½õºá¤âÀ®Î©¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò1Ç¯2·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£