¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤Î¤ª¼ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡×ÅìÌî¹¬¼£¤¬à¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¸µ¥Í¥¿áÆüËÜ¼ò¤ò¾Ò²ð¡ÖÄü¤á¤Î°¤¤ÃË¤Î¼ò¤Ç¤¹¤Í¡×
àÄü¤á¤Î°¤¤ÃËá»°°æ¼÷¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¡¢Ê¡²¬¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¾Ò²ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°û¿©Å¹¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤¬¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤Î¤ª¼ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»°°æ¼÷¤Î¼ò¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©»°°æ¡Ê¤ß¤¤¡Ë·´¤Ë¤¢¤ë¼òÂ¢¡Ö¤ß¤¤¤Î¼÷¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜ¼òà»°°æ¤Î¼÷¡Ê¤ß¤¤¤Î¤³¤È¤Ö¤¡Ëá¡£
¡¡ÀÖ¿§¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¹õ»ú¤Ç¡Ö¡Ü14¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯à»°°æ¤Î¼÷á¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¡Ö»°°æ¼÷¡Ê¤ß¤Ä¤¤¤Ò¤µ¤·¡Ë¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Î¼òÂ¢¤Ç¤¹¡×¡ÖÄü¤á¤Î°¤¤ÃË¤Î¼ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£