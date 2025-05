コンビニエンスストア「セブン‐イレブン」にて、長年にわたり多くのファンを魅了する「ガンダムシリーズ」とのコラボレーションキャンペーンを開催!

対象のホットスナックやお菓子などを購入することでオリジナルグッズがもらえる、ファン必見のキャンペーンです。

セブン‐イレブン「ガンダムシリーズ」コラボレーションキャンペーン

キャンペーン開始日:2025年5月8日(木)より順次

開催店舗:全国のセブン‐イレブン店舗

セブン‐イレブンにて、日本が世界に誇るコンテンツ『ガンダムシリーズ』とコラボレーションしたキャンペーンを開催。

「ガンダムシリーズ」は『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』が2025年4月8日よりTV放映が開始され大きな話題になっています。

さらに、2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」にパビリオンを出展中です。

臨場感のある完全新規映像で見る未来の可能性!大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」(ガンダムパビリオン) 臨場感のある完全新規映像で見る未来の可能性!大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」(ガンダムパビリオン) 続きを見る

今回開催されるコラボキャンペーンでは、対象のホットスナックやお菓子などを購入することでオリジナルグッズがプレゼントされます☆

カウンターケース内の揚げ物・フランクを一度に4個買うとガンダムオリジナルボックスプレゼント

実施期間:2025年5月10日(土)〜 5月26日(月)※ボックスが無くなり次第終了

期間中カウンターケース内の揚げ物・フランクを一度に4個(組合せ自由)買うと「 ガンダムオリジナルボックス」を1個プレゼント。

表、裏面で異なるモビルスーツがデザインされています!

※店舗によって取扱いのない場合があります

※店舗によって商品の取り扱いがない時間があります

※若鶏の唐揚げ・サクなげ・サクにゃげ各種・スギヨの加賀揚は5個入りが対象です

※ザンギは4個入りが対象です

※揚げたこ焼き・ななから各種・お店で揚げたさつまいもボール・お店で揚げたチーズボール・至高のから揚げ各種・おかずコロッケ北海道産じゃがいもは3個入りが対象です

※「ガンダムオリジナルボックス」単体では販売されません

森永ハイチュウ・ラムネを一度に3個購入で「オリジナルフードクリップ」を1個プレゼント

実施期間:2025年5月8日(木)午前7時〜5月21日(水) ※景品が無くなり次第終了

数量:全7種 各2個 各店先着14個

対象の森永ハイチュウ・ラムネ全16種を自由に組み合わせて一度に3個購入された方に「オリジナルフードクリップ」を1個プレゼント。

全7種からいずれか1つが、各店先着14個限定で用意されます。

対象のモンスターを一度に2個購入で「オリジナルピンバッジ」を1個プレゼント

実施期間:2025年5月13日(火)午前7時〜5月26日(月)※景品が無くなり次第終了

数量:全7種 各2個 各店先着14個

対象のモンスター全5種を一度に2個購入された方に「オリジナルピンバッジ」を1個プレゼント。

歴代「ガンダムシリーズ」のアート全7種がラインナップされます。

森永inゼリーを一度に2つ購入で「オリジナルクリアシート」を1枚プレゼント

実施期間:2025年5月15日(木)午前7時〜5月28日(水)※景品が無くなり次第終了

数量:全5種 各4枚 各店先着20枚

対象の森永inゼリー全10種からいずれか2つを購入された方に「オリジナルクリアシート」を1枚プレゼント。

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』で活躍するキャラクターやモビルスーツデザイン全5種類展開です。

対象のカップ麺を一度に2個購入で「オリジナルクリアスタンド」を1個プレゼント

実施期間:2025年5月15日(木)午前7時〜5月28日(水)※景品が無くなり次第終了

数量:全4種 各5個 各店先着20個

対象のカップ麺全6種を一度に2個購入された方に1個プレゼントされる「オリジナルクリアスタンド」

TVアニメ『機動戦士ガンダム水星の魔女』に登場する「スレッタ・マーキュリー」と「ミオリネ・レンブラン」のイラストが使用されています。

対象のアイスを一度に2個購入で「オリジナルA5ノート」を1冊プレゼント

実施期間:2025年5月15日(木)午前7時〜5月28日(水)※景品が無くなり次第終了

数量:全5種 各4冊 各店先着20冊

対象のアイス全4種を一度に2個購入された方に「オリジナルA5ノート」を1冊プレゼント。

「アマテ・ユズリハ」「ニャアン」「シュウジ・イトウ」「GQuuuuuuX」「赤いガンダム」柄が登場します。

【セブン‐イレブン限定】販売:1/1 ガンプラくん [限定カラー]

価格:880円(税込)

発売日:2025年5月9日(金)〜順次 ※無くなり次第終了

発売エリア:全国

「ガンプラくん」のプラモデルから、セブン-イレブン限定カラー版が登場!

本体に加えてビーム・ライフル、ビーム・サーベル、シールドといったお馴染みの武装パーツが付属されます。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります

※店舗へのお問い合わせはお控えください

一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.2

価格:1回700.70円(税込)

発売日:2025年5月9日(金)〜順次 ※無くなり次第終了

オリジナルグッズが必ず当たる「一番くじ」から「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.2」がラインナップ。

「アマテ・ユズリハ」が初めて「GQuuuuuuX」に搭乗するシーンを再現したフィギュアなどがバラエティ豊かに展開されます。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります

※店舗へのお問い合わせはお控えください

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』コンテンツプリント

価格:L判200円(税込)、2L判300円(税込)

販売期間:2025年5月11日(日)〜10月31日(金)予定

プリント用紙の種類:写真用紙(L判、2L判の2種類)

販売形式:選択式販売(好きな絵柄が選べます)

セブン‐イレブン店内のマルチコピー機で、いつでもプリントできるブロマイドにTVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』が登場。

好きな絵柄を選べるのも嬉しいポイントです。

長年にわたり多くのファンを魅了する「ガンダムシリーズ」とのコラボ企画。

セブン‐イレブン「ガンダムシリーズ」コラボレーションキャンペーンは、2025年5月8日より順次開催です☆

※店舗によって価格が異なる場合があります

※予定数が終了又は諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がありま

※画像はイメージです

※最新の情報はHPを確認ください

