GENKING¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥é¥Ë¥«¥¤¤ÇÌµÉ÷¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×Ï¢ÂÇ
GENKING¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥é¥Ë¥«¥¤¤ÇÌµÉ÷¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×Ï¢ÂÇ
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î GENKING¡Ê40¡Ë¤¬2025Ç¯5·î1Æü¡¢Instagram¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥é¥Ë¥«¥¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±Ñ¸ì¤Ç ¡ÈLanikai felt like heaven today No wind, just bliss¡É ¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡ÖÉ÷¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£¡Ò@alexiastam_official¡Ó¤Î¥Ó¥¥Ë¤È¤¤¤¦ÁÖ²÷¥³¡¼¥Ç¤¬¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë½é²Æ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡Ö°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤〜¡×¡Ö¤µ¤Ê¤¿¤óåºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡×¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¾®ÇþÈ©¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¡£ÌµÉ÷¤Î¡ÈÅ·¹ñ¥Ó¡¼¥Á¡É¤È¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óÍß¤ò»É·ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
GENKING¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÈþÍÆÀÐ¸´¤ä¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤òÆ±»þ¿Ê¹ÔÃæ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£4·î¾å½Ü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÉÕ¤¥×¥í¥â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥»¥ë¥ÕÈþÍÆ¤Î¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡ÖµòÅÀ¤ò³¤³°¤Ø¡×¤È¼¨º¶¤·¡¢¥É¥Ð¥¤È¯¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥áÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òSNS¤Ç¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î GENKING¡Ê40¡Ë¤¬2025Ç¯5·î1Æü¡¢Instagram¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥é¥Ë¥«¥¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±Ñ¸ì¤Ç ¡ÈLanikai felt like heaven today No wind, just bliss¡É ¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡ÖÉ÷¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£¡Ò@alexiastam_official¡Ó¤Î¥Ó¥¥Ë¤È¤¤¤¦ÁÖ²÷¥³¡¼¥Ç¤¬¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë½é²Æ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡Ö°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤〜¡×¡Ö¤µ¤Ê¤¿¤óåºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡×¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¾®ÇþÈ©¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¡£ÌµÉ÷¤Î¡ÈÅ·¹ñ¥Ó¡¼¥Á¡É¤È¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óÍß¤ò»É·ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
GENKING¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÈþÍÆÀÐ¸´¤ä¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤òÆ±»þ¿Ê¹ÔÃæ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£4·î¾å½Ü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÉÕ¤¥×¥í¥â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥»¥ë¥ÕÈþÍÆ¤Î¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡ÖµòÅÀ¤ò³¤³°¤Ø¡×¤È¼¨º¶¤·¡¢¥É¥Ð¥¤È¯¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥áÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òSNS¤Ç¼¨º¶¤·¤¿¡£