GENKING¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥é¥Ë¥«¥¤¤ÇÌµÉ÷¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×Ï¢ÂÇ

GENKING、ハワイ・ラニカイで無風ビキニ姿を披露 コメント欄には「安室ちゃんみたい」「可愛い」連打インフルエンサーでタレントの GENKING(40)が2025年5月1日、Instagramにハワイ・ラニカイビーチでの最新ショットをアップ。英語で “Lanikai felt like heaven today No wind, just bliss” と綴り、日本語でも「風が全くなくて最高だった」と喜びを表した。〈@alexiastam_official〉のビキニという爽快コーデが、画面越しに初夏を運んでくる。「安室ちゃんかと思った…!」「めっちゃめちゃかわいい〜」「さなたん綺麗すぎる!」コメント欄には小麦肌とリラックスムードを称える声が殺到。無風の“天国ビーチ”と笑顔のツーショットがファンのバケーション欲を刺激したようだ。GENKINGは、2025年5月1日公開のインタビューで、美容石鹸やブライダルブランドなど複数のプロデュース業を同時進行中と明かした。4月上旬からは全国5都市を巡るトークショー付きプロモイベントを開催し、セルフ美容の実践講座が好評を得ている。さらに今年に入り「拠点を海外へ」と示唆し、ドバイ発オーガニックコスメ立ち上げを水面下で準備していることをSNSで示唆した。