¥Æ¥¹¥é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¡Ö¥â¥Ç¥ë£Ù¡×Î÷²ÁÈÇÈ¯Çä¡¡¼Â¼Á3.7Ëü¥É¥ë
¡Î£¶Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤Ï£¶Æü¡¢¼çÎÏ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ê£Ó£Õ£Ö¡Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë£Ù¡×¤ÎÎ÷²ÁÈÇ¤òÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î÷²ÁÈÇ¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¼°¤Ç¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¡£²Á³Ê¤Ï£·£µ£°£°¥É¥ë¤ÎÏ¢Ë®ÀÇ³Û¹µ½üÁ°¤ÇÌó£´Ëü£´£¹£¹£°¥É¥ë¡¢ÀÇ³Û¹µ½ü¤ò´Þ¤á¤ë¤È£³Ëü£·£´£¹£°¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë£Ù¤ÎÁ´ÎØ¶îÆ°¼°¤Î²Á³Ê¤Ï£´Ëü£¸£¹£¹£°¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î»ÍÈ¾´üÇä¾å¹â¤Ï¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¶¥Áè·ã²½¤¬¶Á¤¡¢£±£³¡ó¸º¾¯¤·¤ÆÌó£³Ç¯¤Ö¤êÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï£··î¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£